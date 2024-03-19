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Оператор ГТС обговорив із молдавськими партнерами розширення реверсу Трансбалканським коридором
11:56 19.03.2024 |
ТОВ "Оператор ГТС України" обговорило із оператором ГТС Молдови Vestmoldtransgaz (VMTG) та Міністерством енергетики Молдови створення спільного продукту для збільшення використання газотранспортних систем обох країн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ОГТСУ.
"Сторони обговорили можливості розвитку та розширення Трансбалканського напрямку, а також - створення спільного продукту для надання послуг замовникам з метою забезпечення збільшення використання потужностей ГТС України та Республіки Молдова", - йдеться у повідомленні.
Такий продукт сприятиме збільшенню закачування газу до газових сховищ України та подальшого його транспортування до країн Центральної Європи.
Як повідомлялося, у лютому оператори газотранспортних систем України, Румунії та Молдови розпочали консультації щодо розширення реверсу газу Трансбалканським коридором.
У 2023 році в Україну через Трансбалканський коридор імпортовано понад 550 млн кубометрів газу, переважно для зберігання.
Трансбалканський газовий коридор - це газогін, який з'єднує ринки скрапленого газу в Південній Європі із Центральною та Центрально-Східною Європою. Проходить через Грецію, Болгарію, Румунію, Молдову, Україну, а також дозволяє транспортувати газ із Туреччини до Угорщини, Словаччини, Польщі.
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