Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Тарифи на зберігання газу в ПСГ України залишаться незмінними до 1 квітня 2025 р. - «Нафтогаз»

 

Україна пропонує клієнтам підземних газосховищ конкурентні тарифи, які не переглядатимуть до 1 квітня 2025 року, повідомляється в пресрелізі групи "Нафтогаз" у понеділок.

"Одна з наших ключових цілей на 2024 рік - збільшити обсяг газу, що іноземні енергетичні компанії зберігають в українських підземних сховищах. Це не лише питання безпеки, а й кошти, які спрямовуються в українську економіку. Тому було ухвалено рішення залишити тарифи незмінними", - заявив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов, слова якого наведно в документі.

Він наголосив, що 2023 року, незважаючи на війну, вдалося залучити для зберігання в ПСГ 2,5 млрд куб. м газу іноземних партнерів.

"Для нас зараз дуже важливо зберегти їхню довіру та залучити інші компанії, які минулого року не наважилися на відповідний крок. Тарифна політика - важливий фактор, що показує нашу привабливість і стабільність. Попри те, що сезон закачування газу ще не розпочався, вже є компанії, які передають на зберігання своє паливо в українські ПСГ", - додав CEO.

Як зазначено в пресрелізі, АТ "Укртрансгаз", компанія групи "Нафтогаз", що управляє українськими ПСГ, також незмінно пропонує партнерам вигідну опцію - зберігання в режимі "митний склад".

"Понад 160 іноземних енергокомпаній із 32 країн світу використовують наші ПСГ для зберігання газу в режимі "митний склад". Активно готуємося до сезону закачування, щоб як українські, так і іноземні компанії безперешкодно могли закачувати значні об'єми газу в наші сховища", - зазначив голова "Укртрансгазу" Роман Малютін.

Наразі "Укртрансгаз" уже розпочав підготовку до початку сезону активного закачування газу, що стартує у квітні цього року. Щоб забезпечити надійність і безпеку зберігання всім своїм клієнтам, компанія проводить планово-попереджувальні заходи, а також технологічне обслуговування та діагностування основного й допоміжного обладнання.

Як нагадали в "Нафтогазі", від початку війни залишаються незмінними тарифи на газ і для побутових клієнтів ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України". Компанія постійно забезпечує ціну в 7,96 грн за куб. м у межах тарифного плану "Фіксований".

Як повідомлялося, з 1 липня 2022 року встановлений регулятором тариф "Укртрансгазу" на зберігання становить 0,4 грн за 1 тис. куб. м на добу, на закачування - 243,52 грн за 1 тис. куб. м на добу, на відбір - 253,03 грн за 1 тис. куб. м на добу (всі - без ПДВ).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9744
  0,1746
 0,45
EUR
 1
 42,4470
  0,2018
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,5222  0,15 0,38 39,0548  0,15 0,39
EUR 41,9667  0,18 0,43 42,7337  0,15 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9500  0,15 0,39 38,9750  0,16 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес