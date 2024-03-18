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АНАЛІТИКА

У лютому на Українській енергетичній біржі реалізували 104,5 мільйона кубометрів газу

 

На майданчику Української енергетичної біржі (УЕБ) у лютому 2024 року реалізували 104,506 млн кубометрів природного газу на різних сегментах ринку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЕБ.

"Загалом реалізовано 104,29 млн куб. м природного газу на середньо- та довгостроковому ринку. На короткостроковому ринку реалізовано 216 тис. куб. м. природного газу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на середньо- та довгостроковому ринку у лютому ціна реалізованих позицій перебувала в діапазоні 11,1 - 12 тис. грн за 1000 кубометрів. На короткостроковому ринку остання ціна лютого склала 11,25 тис. грн без ПДВ, що на 750 грн менше порівняно із котирувальною ціною 1 лютого.

Як повідомлялося, у січні 2024 року на УЕБ реалізували 34,23 млн кубометрів природного газу на різних сегментах ринку.
 

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