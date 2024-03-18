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Газовидобувні компанії торік почали бурити рекордну кількість свердловин
09:31 18.03.2024 |
У 2023 році газовидобувні компанії розпочали роботи над бурінням 150 нових свердловин, що є рекордним числом.
Про це сказав виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Минулого року ми поставили абсолютний рекорд кількості свердловин, які були закладені, - 150 свердловин почали бурити як державні, так і приватні компанії», - сказав Петренко.
За його даними, у 2021 році загальний валовий видобуток газу в Україні склав 19,8 млрд кубометрів, з них 5 млрд кубометрів видобули приватні компанії. У 2022 році загальне падіння видобутку становило 1,3 млрд кубометрів, при цьому приватні газовидобувники скоротили видобуток на 700 млн кубометрів. За підсумками 2023 року приватні компанії скоротили видобуток ще на 600 млн кубометрів, тоді як Укргазвидобування й Укрнафта збільшили свої показники.
Виконавчий директор АГКУ зазначив, що на падіння видобутку приватними газовидобувними компаніями впливають воєнні фактори: як розташування родовищ поблизу зони бойових дій, так і падіння комерційного попиту на газ у 2022 році.
«Дуже важливим для будь-якої компанії є питання попиту на її продукцію. Якщо наразі в Україні попит на природний газ у комерційному сегменті менший за його видобуток приватними компаніями, то важливо продовжити цю дискусію (про заборону експорту газу - ред.)», - сказав Петренко.
Він висловив думку, що можна дискутувати над можливістю надання квоти на експорт, щоб активізувати ринок. При цьому Петренко зауважив, що питання експорту актуалізувалося через скорочення промисловості, адже до повномасштабного вторгнення приватні компанії майже не експортували газ через високий внутрішній попит на нього.
Як повідомлялося, за підсумками 2023 року видобуток газу в Україні становив 18,7 млрд кубометрів, споживання - 19,6 млрд кубометрів. При цьому промисловість спожила 3,4 млрд кубометрів блакитного палива.
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