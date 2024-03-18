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ГЕС зараз виробляють рекордну кількість електрики - Укргідроенерго
09:26 18.03.2024 |
У результаті раннього водопілля гідроелектростанції виробляють близько 65 млн кВт-год. електроенергії щодня.
Про це повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі марафону "Єдині новини", передає Укрінформ.
"Ми сьогодні виробляємо рекордну кількість електроенергії - близько 65 млн кВт-год. кожен день", - сказав Сирота.
Він зауважив, що раніше водопілля розпочиналось у квітні, але вже другий рік поспіль паводок починається на початку лютого. За спостереженнями гідроенергетиків, зараз відмітки води та притоки тримаються на рівні минулого року.
"Для енергосистеми це хороша ситуація, тому що ми можемо її підтримати", - зазначив Сирота.
Він повідомив, що наразі водосховища перебувають у межах проєктних відміток.
Як повідомлялося, у Києві станом на 16 березня рівень води у Дніпрі піднявся до свого абсолютного максимуму з початку 2024 року, проте аварійні підтоплення не зафіксовані.
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