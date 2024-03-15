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АНАЛІТИКА

Цьогоріч Україна покриє споживання газу власним видобутком - Галущенко

 

У нинішньому році Україна має покрити усі потреби споживання природного газу повністю власним видобутком.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"У цьому році ми плануємо покрити споживання газу повністю власним видобутком. Ми були дуже близькими до цього ще минулого року, але все одно спожили трохи більше, ніж видобули", - прокоментував міністр питання про газову незалежність України.

Поруч з цим, Галущенко відзначив і той факт, що споживання газу в Україні "впало через окупацію, руйнацію промислових підприємств, тієї ж "Азовсталі", які були величезними споживачами газу".

"Але якщо виходити з тих реалій, в яких ми є сьогодні, то плани покрити споживання газу повністю власним видобутком є цілком реальними, і це дуже позитивно. Крім того, європейці довіряють українським газосховищам. Перед зимою вони закачували газ у наші сховища, і це - дуже хороший сигнал для нас", - повідомив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявляв, що Україна вперше завершує опалювальний сезон 2023/2024 на власному газі.
 

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