Україна закликає ЄС збільшити ліміт на експорт електрики через профіцит у енергосистемі

В Україні зараз спостерігається профіцит електроенергії, і з огляду на це Міністерство енергетики закликає ЄС збільшити верхню межу на її експорт.

Про в інтерв'ю Укрінформу заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"У нас профіцит. І в принципі я поки не бачу якихось передумов для дефіциту", - сказав міністр, коментуючи ситуацію з виробництвом електроенергії в Україні.

За його словами, енергетики провели величезну роботу минулого року у плані ремонтної кампанії, оскільки енергосистема "все ж до 50 % зазнала впливу внаслідок російських ударів у 2022-2023 роках". Планові ремонти та відновлення сильно пошкодженого обладнання тривають досі.

"Раніше ми просили європейців підняти нам верхню межу на імпорт електроенергії, щоб у нас був резерв на випадок дійсно критичної ситуації в системі. Наприклад, 2022-2023 роки ми проходили з обмеженням у 600 МВт, потім у 800 МВт на імпорт. Хоча технічно ми можемо імпортувати більше 2 ГВт і, відповідно, експортувати. Перед цією зимою нам підняли імпортний ліміт до 1,7 ГВт. А це - майже 2 атомні блоки. І це було нашим резервом на додачу до всього, що ми робили в країні для нарощування потужностей генерації", - зазначив Галущенко.

За його словами, зараз міністерство пропонує європейській стороні підняти верхню межу на експорт електроенергії. "Вона у нас була на рівні 400 МВт, а нещодавно, з 1 березня, її було піднято до 550 МВт. Але нам цього мало. Я постійно про це говорю, і на Раді міністрів енергетики ЄС теж просував цей меседж - дайте нам можливість заробити гроші для ремонту і відновлення", - сказав міністр.

Він висловив переконання, що межа на експорт для України буде збільшуватись. "Так, там є технічні питання та бажання поступового підходу. Але важливо, що це - взаємовиграшна ситуація: ми продаємо електроенергію, отримуємо гроші та відновлюємося, а європейці - отримують українську електроенергію та заощаджують на російському газі", - додав урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що експорт електроенергії до Європи може стати важливою статтею отримання прибутку для України, потрібно працювати над збільшенням експортного потенціалу.