НКРЕКП схвалила новий максимальний price cap на балансувальному ринку е/е на рівні 110% від price cap на РДН - 8250 грн/МВт-год.

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила новий максимальний граничний тариф на балансувальному ринку (БР) електроенергії на рівні 110% від граничного тарифу ринку "на добу вперед" (РДН), що становить 8250 грн/МВт-год.

"Сьогодні ми рішення не приймаємо, сьогодні ми починаємо процедуру обговорення. Будь ласка, надавайте всі зауваження і пропозиції, і будемо їх обговорювати впродовж процедури і на самому засіданні комісії", - заявив голова регулятора Валерій Тарасюк на засіданні в п'ятницю.

Нацкомісія затвердила таке рішення за допомогою схвалення проєкту постанови "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 9 листопада 2023 року № 2099" щодо перегляду та встановлення максимальної граничної ціни на БР на зазначеному рівні.

Як ідеться в обґрунтуванні регулятора до ухваленого рішення, price cap переглядається з урахуванням специфіки роботи БР із метою недопущення перетікань обсягів між різними сегментами ринку електричної енергії та для забезпечення його сталого функціонування.

Як повідомлялося, 9 листопада 2023 р. НКРЕКП ухвалила постанову №2099 "Про встановлення граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансувальному ринку".

Згідно з документом, з 30 листопада 2023 року максимальні граничні ціни на РДН і внутрішньодобовому ринку (ВДР) були встановлені на такому рівні: з 00:00 до 07:00 і з 23:00 до 24:00 - 3 000 грн/МВт-год, з 07:00 до 08:00 і з 11:00 до 17:00 - 5 600 грн/МВт-год, з 08:00 до 11:00 - 6 900 грн/МВт-год, з 17:00 до 23:00 - 7 500 грн/МВт-год.

Мінімальна гранична ціна на РДН і ВДР - 10 грн/МВт-год.

На балансувальному ринку: максимальна гранична ціна - 125% від ціни РДН, визначеної оператором ринку для кожного розрахункового періоду відповідної доби постачання. Мінімальна гранична ціна - 0,01 грн/МВт-год.