У газосховищах залишається 8,1 мільярда кубометрів газу - Міненерго

У підземних сховищах газу наразі зберігаються 8,1 млрд кубометрів "блакитного палива".

Про це сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник під час круглого столу "Другий рік заборони експорту природного газу з України: наслідки та перспективи", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні ми маємо 8,1 млрд кубометрів", - сказав Колісник.

Він зазначив, що за підсумками 2023 року видобуток газу в Україні становив 18,7 млрд кубометрів, споживання - 19,6 млрд кубометрів. При цьому промисловість спожила 3,4 млрд кубометрів "блакитного палива".

Колісник також зауважив, що у 2023 році та на початку цього року збільшилася кількість угод із купівлі-продажу газу на українській товарній біржі, зокрема, у сегменті ПСГ, на 70%.

"Ми маємо тенденцію розвитку ринку природного газу", - додав заступник міністра.

Він нагадав, що деякі країни у той чи інший період вводили певні обмеження на експорт газу. Крім того, за відсутності віялових відключень споживання газу окремими категоріями споживачів може зростати - а це ставить питання щодо наявності цього ресурсу.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції зазначив, що збільшення власного видобутку та падіння промвиробництва дозволили пройти цей зимовий сезон на українському газі.