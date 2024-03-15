Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу - Галущенко

Україна не має наміру продовжувати контракт на транзит російського газу в Європу. При цьому європейські компанії могли б зберігати усі ці обсяги газу, який вони отримували з Росії українською територією, в газосховищах України.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Укрінформу, яке незабаром вийде на сайті інформагентства, сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

"Нічого не змінилося. Україна не має наміру продовжувати цей контракт. Це ми можемо тільки повторити", - сказав він.

За словами міністра, Україна з цього приводу раніше вже чітко висловилася, і єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон "також сказала, що вони не вбачають потреби в цьому транзиті".

Також він прокоментував питання, чи може бути продовження контракту не з "Газпромом", а з "якоюсь європейською країною чи компанією".

"Ці дискусії тривають давно, але ніяких домовленостей на сьогодні з цього приводу не існує. Щоб говорити про щось, треба мати якийсь предмет розмови. А його на сьогодні немає", - заявив очільник енергетичного відомства.

Галущенко зазначив, що питання транзиту російського газу в Європу територією України має дві складові - політичну та фізичну.

"Фізична складова стосується безпеки постачання. Це серйозне питання для будь-якої країни, адже ніхто не хоче замерзнути без газу взимку. І тут треба відповісти на запитання: а чи можете ви прожити без цього газу? Тепер погляньмо на транзит. Контракт передбачає транзит 40 мільярдів кубометрів російського газу територією України. Але фактичний транзит минулого року склав всього 14 млрд кубометрів. Тобто, обсяги впали до 14 млрд кубів і ніхто не замерз. А тепер питання: а якщо цей транзит впаде до нуля, то що для окремих країн - все, кінець, ви не пройдете зиму?", - заявив він.

Міністр додав, що знає відповідь на це питання, "але хай ці окремі країни відповідають на нього".

"А тепер поглянемо на політичну сторону цього питання. Україна - надійний партнер. Ми - не росіяни. І я це пояснюю своїм колегам: навіть якщо якісь справи продовжити з росіянами - то це не гарантує розв'язання питання. Вони ж можуть припинити транзит газу хоч сьогодні, їм не треба якихось юридичних рамок. Скажуть, що це - форс-мажор чи ще щось. І все, йдіть судитися і щось там доводити", - зазначив Галущенко.

Він додав, що європейці також могли б скористатися варіантом закачування усього обсягу газу, який минулого року вони отримували з Росії територією України, в українські газосховища.

"Минулого року було 14 мільярдів кубометрів транзиту російського газу, а у нас є сховища, де 15 мільярдів кубометрів може бути використано європейцями. Тож, умовно кажучи, просто візьміть і закачайте цих 14 млрд кубометрів в українські сховища. Якщо хтось і далі хоче отримувати російський газ зі знижкою і думати, що це - безпечно", - заявив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Галущенко обговорив із італійським дипломатом співпрацю у відновлювальній енергетиці та газовій галузі.