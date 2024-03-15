З суто технічних причин росіяни навряд чи зможуть запустити ЗАЕС - Галущенко

Запуск росіянами окупованої Запорізької АЕС наразі виглядає дуже малоймовірним лише з технічної точки зору, не говорячи вже про політичну складову.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Укрінформу, яке незабаром вийде на сайті інформагентства, сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

"Росіяни щось там заявляли про те, що вони намагаються запустити станцію. Але на сьогодні це дуже малоймовірно з технічної точки зору. Не кажучи вже про те, що тоді треба просто закрити очі на безпеку. Я не уявляю, як росіяни можуть подолати існуючі виклики та проблеми", - прокоментував Галущенко можливість запуску ЗАЕС під російською окупацією.

Міністр вказав, зокрема, на проблему недостатності води - "внаслідок їхнього же терору та підриву Каховської дамби".

"По-друге, стан обладнання. Ми бачимо, що на станції є витоки й що загальновизнані у світі стандарти безпеки не дотримуються. По-третє, на сьогодні у росіян немає можливості передавати вироблену на ЗАЕС електроенергію, адже існують лише лінії, які з'єднують станцію з українською енергосистемою", - заявив очільник українського енергетичного відомства.

На його переконання, "запуск ЗАЕС під російським контролем - це фантастичний сценарій". Він вказав на те, що "росіяни живуть не в межах стандартів безпеки, а в межах того, що є, умовно кажучи, команда полетіти на Марс, і вони будуть про це говорити - що ми полетимо, що ось вже зібралися". "Тому треба розуміти: якщо вони отримали команду щось робити, то вони можуть і почати це робити. Але тут точно будуть технічні складнощі та проблеми із гарантуванням безпеки", - сказав Галущенко.

Він також вказав на те, що багато країн під час виступів на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ заявляли, що питання запуску станції є складним як у технічному, так і в політичному планах.

"Адже сьогодні станція перебуває під контролем неліцензованого персоналу, який не може оперувати атомним об'єктом. Це - одна із ключових норм ядерної та фізичної безпеки. Усім абсолютно очевидно, що станція - українська. І це зазначено в усіх звітах МАГАТЕ. А отже, якщо на станції немає українського ліцензованого персоналу - а зараз ми вже фактично у такій ситуації - то не може хтось інший оперувати цим атомним об'єктом", - сказав міністр.

Він зазначив, що тут функція МАГАТЕ "якраз є надзвичайно важливою" - щоб вони не допустили порушення цих ключових принципів. "Адже якщо якась людина, яка не має відповідної кваліфікації чи без верифікації цієї кваліфікації, зайде і почне керувати атомною станцією, то світ, вочевидь, чекають загрози такого рівня, з яким він ще не стикався", - додав Галущенко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявляв, що, зокрема, планує дізнатися бачення Путіна щодо подальшої роботи окупованої росіянами Запорізької АЕС та шляхів її убезпечення.

Після зустрічей у Росії Гроссі заявив, що застеріг російську сторону від перезапуску окупованої Запорізької АЕС. Він не виключив, що станція буде запущена в якийсь момент у майбутньому, але сказав, що для цього "потрібно буде провести низку оцінок безпеки".