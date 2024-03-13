Уряд затвердив порядок здійснення експорту е/е «ГарПоком»

Кабінет міністрів затвердив Порядок здійснення ДП "Гарантований покупець" експорту електричної енергії, передає Енергореформа.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Згідно з його повідомленням у Телеграм-каналі, порядком, затвердженим на засіданні уряду 12 березня відповідно до закону про ринок електроенергії, визначено вимоги до формування мінімальної ціни продажу "ГарПоком" е/е на експорт, особливості проведення аукціону щодо визначення контрагента за договором на експорт та участі підприємства в аукціонах з розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Крім того, визначено розмір його прибутку від експорту.

Водночас, уряд вніс доповнення в постанову від 7 липня 2022 №775 про покладення спецобовʼязків на експортерів е/е, згідно з якими на "ГарПок" не поширюються вимоги сплати 80% прибутку від експорту. Згідно з постановою №775, експортери здійснювали такі виплати "ГарПоку" за договорами про надання послуг із забезпечення безпеки постачання електроенергії.

Сама постанова про експорт е/е "ГарПоком" поки що не оприлюднена на Урядовому порталі.

Як повідомляла Енергореформа, з потеплінням НЕК "Укренерго" почала обмежувати виробництво е/е ВДЕ-генерацією, за що згодом має сплачувати компенсацію.

На ринку неодноразово обговорювалося питання необхідності виведення "ГарПока" на експорт, щоб мінімізувати втрати зеленої е/е та отримати додаткові кошти.