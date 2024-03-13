Глава МАГАТЕ заявив, що заборона доступу українського персоналу на ЗАЕС не загрожує безпеці

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі стверджує, що нібито немає жодної прямої загрози безпеці через заборону доступу українського персоналу на окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію, що викликає в України «серйозне занепокоєння».

Про це він сказав у вівторок в інтерв'ю Reuters, передає Укрінформ.

«Ситуація не є стійкою у довготривалій перспективі. Водночас у нинішніх умовах, коли станція зупинена, персонал, який там перебуває, може виконувати свою роботу», - сказав Гроссі.

На запитання, чи були якісь проблеми з безпекою, пов'язані з персоналом, якому заборонили доступ на станцію, він відповів: «Не прямо».

Хоча частина українського персоналу наразі працює на ЗАЕС разом з росіянами, деякі українці були відсторонені від роботи на станції через відмову підписувати російські контракти.

За оцінкою Гроссі, кількість тих, хто відмовився, становить близько 100 осіб. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що це «чергова російська брехня», і реальна цифра становить 380, додавши, що нестача персоналу означає, що ситуація «наближається до (ядерної - ред.) аварії».

«Це питання дещо суб'єктивне», - зауважив Гроссі, пояснюючи розбіжність у цифрах.

Ці коментарі з'явилися після того, як у середу Гроссі зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити, серед іншого, питання Запорізької атомної електростанції. Гроссі сказав, що Путін підтвердив свою співпрацю у забезпеченні безпеки станції під час їхніх переговорів.

МАГАТЕ дало технічну оцінку поточної ситуації на Запорізькій АЕС і обговорило потенційні майбутні плани щодо її перезапуску, враховуючи її поточний стан, сказав Гроссі, не уточнюючи подальших деталей.

Як повідомляв Укрінформ, ЗАЕС перебуває в окупації із 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної безпеки, розміщуючи на території станції військову техніку, мінуючи територію та тероризуючи персонал. Рішення МАГАТЕ про повернення ЗАЕС під контроль Енергоатома загарбники ігнорують.

Із 1 лютого цього року до роботи на Запорізькій АЕС росіяни допускають лише співробітників, які мають громадянство РФ і підписали контракти з російською компанією.