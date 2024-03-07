Фактична ціна реалізації газу в Україні у лютому знизилася на 4,4%

Фактична ціна реалізації (ФЛР) природного газу, з якої розраховується рентна плата на його видобуток в Україні, у лютому 2024 року становила 12 тис. 180,3 грн /тис. куб. м, що на 4,4% менше, ніж у січні (12 тис. 738,16 грн /тис. куб. м), повідомляється на сайті Міністерства економіки.
Відповідно до закону №7732 про внесення змін до розрахунку рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу, з 1 серпня 2022 року та до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу розрахунок ренти здійснюється, виходячи з максимальної ціни реалізації із трьох внутрішніх таких цін.
НАК " Нафтогаз України" та його "дочки" за результатами закупівлі газу українського видобутку на організованих товарних ринках (ОТР – УЕБ, УІБ, УМВБ) не укладали договорів купівлі-продажу газу у січні (на лютий).
Середня ціна на основі UA VTP Gas price (середньоарифметичне значення між цінами Bid та Ask у звітах Argus European Natural Gas та ICIS European Spot Gas Market ) – 12 тис. 180,3 грн /тис. куб. м, яка і стала ФЛР.
Як повідомлялося, до ухвалення закону №7732 фактична ціна реалізації газу розраховувалася як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТ F .
Перегляд податкового законодавства влітку 2022 року пов'язаний зі значним на той момент зростанням спотових цін у Європі, забороною експорту українського газу та зменшенням споживання всередині країни. Це призвело до того, що видобуток для багатьох компаній став збитковим, оскільки ціна реалізації в Україні значно нижча від європейських цін.
До березня 2022 року газова рента вираховувалася лише з митної вартості імпорту.
|2023
|грн/тис . куб . м
| січень
| 23 723,43
| лютий
| 20 727,73
| березень
| 18 680,83
| квітень
| 14 382,34
| травень
| 11 163,77
| червень
| 10 742,81
| липень
| 10 833,33
| серпень
| 12 500,00
| вересень
| 14 849,72
| жовтень
| 15 196,24
| листопад
| 14 380,68
| грудень
| 13 595,70
| 2024
|
| січень
| 12 738,16
| лютий
| 12 180,30
Дані : Мінекономіки