Російські «шахеди» долетіли до Хмельницької області. Пошкоджена електрична підстанція

Внаслідок повітряної атаки у ніч проти 6 березня була пошкоджена електрична підстанція на території Хмельницької області. Про це повідомило Міністерство енергетики.

"На Хмельниччині через атаку "шахедами" підстанції обленерго виникла пожежа, внаслідок чого відключено повітряні лінії електропередачі. Знеструмлено понад 14 000 споживачів у 30 населених пунктах. Станом на 8:00 ранку пожежу ліквідовано, без напруги залишалися понад 2 500 абонентів. Тривають відновлювальні роботи", - йдеться в щоденному зведенні.

Під час нічної атаки росіяни запустили 42 дрони-камікадзе типу Shahed-136, 38 з них вдалося збити.

За даними голови Хмельницької обладміністрації Сергія Тюріна, на території області збили шість "шахедів".

"Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунктів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку. Усі відповідні служби працюють. Загиблих та травмованих немає", - розказав він.