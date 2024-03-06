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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
ЄС продовжуватиме збільшувати ліміти для торгівлі електроенергією з Україною — єврокомісарка
22:41 05.03.2024 |
Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон підтвердила, що Євросоюз має намір надалі збільшувати пропускні ліміти для імпорту електроенергії з України.
"Всього кілька днів тому ENTSO-E оголосив про збільшення ліміту потужності для торгівлі електроенергією з Україною та Молдовою для континентальної Європи. Робота з подальшого збільшення буде продовжена", - написала Сімсон у соцмережі Х за підсумками зустрічі з головою Укренерго Володимиром Кудрицьким.
Наприкінці лютого оператори європейської енергосистеми ENTSO-E узгодили збільшення пропускної спроможності імпорту електроенергії з України на 150 МВт до 550 МВт.
Нові ліміти почали діяти з 1 березня.
Збільшення потужності дозволило Україні вже за кілька днів вийти на рекордні показники експорту електроенергії до Європи.
У понеділок, 4 березня, Україна експортувала 13 264 МВт-год. Сьогодні, 5 березня, було встановлено новий рекорд експорту - 13 393 МВт-год.
В Україні наразі профіцит електроенергії завдяки повноводдю та сонячній погоді, що збільшує виробництво на ГЕС та електростанціях на відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ).
Україна експортує електроенергію до п'яти європейських країн - Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови.
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