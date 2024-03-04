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АНАЛІТИКА

Шмигаль: Україна готова продовжити транзит газу, але з Росією мають домовлятися інші

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не продовжуватиме чинний транзитний контракт з Росією, але готова зберегти транзит газу з Росії в Євросоюз на замовлення європейських країн. Про це він сказав на пресконференції в понеділок.

"Ми не збираємося вести перемовини з країною-агресором про те, щоб продовжувати [транзит], і ставити свої підписи під угодою. Але ми мали перемовини на європейських майданчиках з європейськими лідерами: якщо європейські країни виступлять консорціумом або хтось з європейських партнерів виступить транзитером уже свого газу, ми готові таку послугу надавати", - сказав Шмигаль.

Таким чином він фактично підтвердив січневу заяву Роберта Фіцо. Тоді словацький прем'єр після переговорів зі Шмигалем в Ужгороді сказав, що транзит газу через Україну, ймовірно, триватиме.

Пресслужба Кабінету міністрів після цього уточнила, що Україна не має наміру укладати нові контракти з російським газовим монополістом, але може говорити про використання своєї газотранспортної мережі з країною - членом ЄС.

"А якщо ні, ми будемо використовувати газотранспортну систему для наших цілей", - сказав на пресконференції Шмигаль.

"У нас є план "Б". Система не пропаде, вона потрібна для нашої держави. Ми маємо інші можливості, як її використовувати, в тому числі і для транзиту", - додав прем'єр-міністр.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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