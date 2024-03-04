Фінансові новини
- |
- 04.03.24
- |
- 18:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шмигаль: Україна готова продовжити транзит газу, але з Росією мають домовлятися інші
16:00 04.03.2024 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не продовжуватиме чинний транзитний контракт з Росією, але готова зберегти транзит газу з Росії в Євросоюз на замовлення європейських країн. Про це він сказав на пресконференції в понеділок.
"Ми не збираємося вести перемовини з країною-агресором про те, щоб продовжувати [транзит], і ставити свої підписи під угодою. Але ми мали перемовини на європейських майданчиках з європейськими лідерами: якщо європейські країни виступлять консорціумом або хтось з європейських партнерів виступить транзитером уже свого газу, ми готові таку послугу надавати", - сказав Шмигаль.
Таким чином він фактично підтвердив січневу заяву Роберта Фіцо. Тоді словацький прем'єр після переговорів зі Шмигалем в Ужгороді сказав, що транзит газу через Україну, ймовірно, триватиме.
Пресслужба Кабінету міністрів після цього уточнила, що Україна не має наміру укладати нові контракти з російським газовим монополістом, але може говорити про використання своєї газотранспортної мережі з країною - членом ЄС.
"А якщо ні, ми будемо використовувати газотранспортну систему для наших цілей", - сказав на пресконференції Шмигаль.
"У нас є план "Б". Система не пропаде, вона потрібна для нашої держави. Ми маємо інші можливості, як її використовувати, в тому числі і для транзиту", - додав прем'єр-міністр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Заходи збільшення доходів держбюджету-2024 на 44,2 млрд грн включають підвищення військового збору й акцизів - Мінфін
|Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду
|Мирна угода Росії та Україні. WSJ публікує проєкт 2022 року
|Європарламент стурбований обмеженням виїзду депутатів за кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Співробітників «Енергоатому» на окупованій росіянами ЗАЕС не залишилося - голова компанії
|Нафта перейшла до зростання, Brent близько $83,4 за барель
|Надходження від продажу облігацій Мінфіну у лютому перевищили виплати лише на 800 мільйонів, – НБУ
|Україна в поточному році робитиме ставку на олійні культури - Аграрна рада
|На базі спільного з Rheinmetall концерну вже надаються ремонтні послуги - Шмигаль
|За рік розмінували і повернули в економіку 18 тисяч квадратних кілометрів земель
Бізнес
|Швидше деяких SSD: Samsung представляє картки microSD SD Express на 256 ГБ зі швидкістю 800 МБ/с та UHS-1 на 1 ТБ з V-NAND
|TikTok видаляє всі пісні, пов'язані з Universal Music
|Nissan Juke отримав оновлений екстер’єр та інтер'єр
|Samsung розкрила час автономної роботи Galaxy Ring
|На Android з'явилася можливість встановити Microsoft Copilot як помічника за замовчуванням
|Telegram запускає монетизацію каналів — власники отримуватимуть 50% від рекламних доходів. Виключно у криптовалюті TON
|Skoda представила оновлену Octavia 2024 року