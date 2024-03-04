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АНАЛІТИКА

Україна накопичила на 236 тисяч тонн більше вугілля, ніж планувалося

 

Українські ТЕС та ТЕЦ мають достатньо залишків вугілля на складах для успішного завершення опалювального сезону. На складах об'єктів теплової генерації накопичено понад 1 млн тонн вугілля, що на 236 тис. тонн більше, ніж передбачалося графіком.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, на кінець лютого державна компанія "Центренерго" накопичила на своїх складах на понад 161 тисячу тонн більше, ніж передбачалося графіком накопичення.

Зазначається, що такого результату вдалося досягти завдяки злагодженій роботі вугледобувних та енергетичних компаній.

Також у відомстві додали, що завдяки масштабній ремонтній кампанії в енергетиці до кінця 2023 року вдалося відновити та додати до енергосистеми понад 2,2 ГВт потужності.

Станом на 2 березня в резерві 14 одиниць генеруючого обладнання ТЕС та ТЕЦ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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