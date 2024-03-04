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НКРЕКП обрала нового голову. Ним став Валерій Тарасюк
08:23 04.03.2024 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обрала своїм головою Валерія Тарасюка. Вибори відбулися шляхом таємного голосування серед членів комісії у неділю.
"3 березня 2024 року члени НКРЕКП під час закритого засідання шляхом таємного голосування обрали головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Тарасюка Валерія Володимировича", - повідомив регулятор.
Попереднім головою НКРЕКП був Костянтин Ущаповський, термін його повноважень закінчився минулого тижня.
Тарасюк був головою до Костянтина Ущаповського.
"Валерій Тарасюк має досвід роботи в енергетиці більше ніж десять років. У період з 2019 по 2022 роки очолював НКРЕКП, а з 2014 по 2016 роки був членом регулятора", - йдеться в повідомленні.
У період між роботою НКРЕКП працював у приватному секторі, управляв компанією F&M Ukraine.
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