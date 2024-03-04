Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НКРЕКП обрала нового голову. Ним став Валерій Тарасюк

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обрала своїм головою Валерія Тарасюка. Вибори відбулися шляхом таємного голосування серед членів комісії у неділю.

"3 березня 2024 року члени НКРЕКП під час закритого засідання шляхом таємного голосування обрали головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Тарасюка Валерія Володимировича", - повідомив регулятор.

Попереднім головою НКРЕКП був Костянтин Ущаповський, термін його повноважень закінчився минулого тижня.

Тарасюк був головою до Костянтина Ущаповського.

"Валерій Тарасюк має досвід роботи в енергетиці більше ніж десять років. У період з 2019 по 2022 роки очолював НКРЕКП, а з 2014 по 2016 роки був членом регулятора", - йдеться в повідомленні.

У період між роботою НКРЕКП працював у приватному секторі, управляв компанією F&M Ukraine.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1575
  0,1083
 0,28
EUR
 1
 41,2635
  0,0600
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0829  0,14 0,37 38,6242  0,14 0,37
EUR 41,2375  0,16 0,39 41,9796  0,12 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3250  0,22 0,58 38,3500  0,22 0,56
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес