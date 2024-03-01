Фінансові новини
- |
- 01.03.24
- |
- 23:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд удосконалив модель підтримки виробників «зеленої» енергії
22:54 01.03.2024 |
Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка запроваджує механізм "контрактів на різницю" замість фіксованого тарифу для виробників електроенергії з відновлюваних джерел.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міненерго.
"Уряд схвалив постанову, що удосконалює аукціонну модель продажу «зеленої» електроенергії. Це ще один важливий крок на шляху до стимулювання виробництва «зеленої» енергії, ініційований Міністерством енергетики України. Зокрема, для переможців аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики замість фіксованого тарифу запроваджується механізм "контрактів на різницю", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тепер наявність земельної ділянки та технічних умов на приєднання не буде обов'язковою умовою під час подання заявок на участь в аукціонах.
Крім того, з'явилася можливість проводити аукціони разом із установками зберігання енергії, на визначених земельних ділянках або спорудах. Тривалість контракту переможців аукціону із ДП "Гарантований покупець" скорочується із завищених 20 років до прийнятного європейського показника в 12 років.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мирна угода Росії та Україні. WSJ публікує проєкт 2022 року
|Європарламент стурбований обмеженням виїзду депутатів за кордон
|Зеленський підписав Указ про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду
|Європарламент закликав країни ЄС збільшити і прискорити військову підтримку Україні - резолюція
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Австралія вирішила допомагати Україні грошима, а не вугіллям
|Ще дев'ять компаній отримали пільги на митниці. Тепер таких 30
|Верховний суд вперше сформулював позицію щодо використання ChatGPT під час процесу
|Страхування від воєнних ризиків: програму Unity розширили на всі невійськові вантажі
|Уряд удосконалив модель підтримки виробників «зеленої» енергії
|Уряд затвердив технічні вимоги до сміттєспалювальних заводів
Бізнес
|Samsung розкрила час автономної роботи Galaxy Ring
|На Android з'явилася можливість встановити Microsoft Copilot як помічника за замовчуванням
|Telegram запускає монетизацію каналів — власники отримуватимуть 50% від рекламних доходів. Виключно у криптовалюті TON
|Skoda представила оновлену Octavia 2024 року
|У Intel новий план — відвантажити 100 млн процесорів для комп’ютерів зі штучним інтелектом за два роки
|Micron представила найкомпактніший чип пам'яті UFS 4.0 для смартфонів з об'ємом до 1 ТБ
|Apple відмовляється від створення електромобіля — Марк Гурман