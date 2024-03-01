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АНАЛІТИКА

Уряд удосконалив модель підтримки виробників «зеленої» енергії

 

Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка запроваджує механізм "контрактів на різницю" замість фіксованого тарифу для виробників електроенергії з відновлюваних джерел.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міненерго.

"Уряд схвалив постанову, що удосконалює аукціонну модель продажу «зеленої» електроенергії. Це ще один важливий крок на шляху до стимулювання виробництва «зеленої» енергії, ініційований Міністерством енергетики України. Зокрема, для переможців аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики замість фіксованого тарифу запроваджується механізм "контрактів на різницю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер наявність земельної ділянки та технічних умов на приєднання не буде обов'язковою умовою під час подання заявок на участь в аукціонах.

Крім того, з'явилася можливість проводити аукціони разом із установками зберігання енергії, на визначених земельних ділянках або спорудах. Тривалість контракту переможців аукціону із ДП "Гарантований покупець" скорочується із завищених 20 років до прийнятного європейського показника в 12 років.
 

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