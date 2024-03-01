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Китайське прислів'я
Україна вперше пройшла зиму на газі власного видобутку
17:27 01.03.2024 |
Україна пройшла зиму 2023/2024 завдяки газу власного видобутку. Це сталося вперше в історії країни. Про це заявив голова Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
"Перший день весни. Це значить, що ми з вами пройшли зиму повністю на українському газі! Історична подія. 10 років тому в це ніхто б не повірив", - написав Чернишов у Facebook.
Два роки тому, коли почалася повномасштабна війна, в це теж складно було повірити, додав він.
"Але ми це зробили й плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України й надалі", - заявив голова Нафтогазу.
У 2023 році, розповідав Чернишов восени, Нафтогаз запустив рекордну кількість нових свердловин, що забезпечує стабільне збільшення видобутку.
Він був упевнений, що опалювальний сезон Україна пройде без потрясінь не лише щодо забезпечення газу, а й завдяки незмінній вартості блакитного палива для населення.
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