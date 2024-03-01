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Енергетики знову фіксують профіцит електроенергії. Надлишки передають
10:54 01.03.2024 |
У четвер, 29 лютого, в Україні знову фіксувався профіцит електроенергії. Причиною є сонячна погода та активна робота сонячних електростанцій.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зазначається, що на запит "Укренерго" надлишки електроенергії передавалися до Польщі сумарною величиною 1343 МВт-год (з 11:00 до 16:00 години).
На сьогодні в резерві перебуває 19 одиниць теплової генерації. Також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.
Зокрема, прогнозується імпорт електроенергії - 465 МВт-год, а також експорт до Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини - до 9389 МВт-год.
Як додали у Міненерго, унаслідок обстрілів на прикордонні Харківщини відключалось обладнання на підстанції 330 кВ. Наразі підстанцію заживлено.
Також на Харківщині внаслідок бойових дій через пошкодження відключилась лінія ПЛ 110, споживачі не знеструмлювались.
Через обстріл ушкоджено лінії у Чернігівській області, одномоментно без світла залишилось 370 споживачів у шести населених пунктах.
Водночас в Одесі відключилось обладнання на підстанції 110 кВ, внаслідок чого короткостроково знеструмлювалось понад 13 тисяч побутових споживачів, водоканал, електротранспорт, місцева промисловість. Усіх споживачів уже заживлено.
На Донеччині вимикалось обладнання ПЛ 110 кВ, без електропостачання залишились побутові абоненти міста Слов'янськ. За три години світло повернули.
У Хмельницькій області через технічні порушення короткостроково знеструмились 7,5 тисячі побутових споживачів.
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