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На рахунки Фонду підтримки енергетики вже надійшло €396,4 мільйона
17:26 29.02.2024 |
Із початку роботи Фонду підтримки енергетики України на його рахунки фактично надійшло 396,4 млн євро від донорів.
Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.
"Фактична сума, яка зараз на рахунка - це 396,4 млн євро. Якщо рахувати із тими внесками, які заявлені, - то загальна сума буде 405,1 млн євро", - сказала Гринчук.
За її словами, зараз близько 10 млн євро знаходяться у процесі оформлення й перерахування на рахунки фонду. Всього Фонд підтримки енергетики наразі має 20 донорів, із них 13 - це уряди країн-партнерів, решта - це організації.
"Фізично гроші до України не заходять. Секретаріат Енергетичного співтовариства відкриває рахунки у європейських банках, куди партнери переводять кошти", - зауважила заступниця міністра.
В Україну допомога надходить у вигляді закупленого на запити енергетичних компаній обладнання та матеріалів для проведення ремонтів.
Гринчук наголосила, що кошти Фонду підтримки енергетики спрямовуються саме на закупівлю обладнання та його доставку до отримувача.
"Перевагу ми надаємо дуже критичним об'єктам, які важливі для енергосистеми, підприємствам, які знаходяться на прифронтових територіях", - зазначила вона.
Крім того, донори можуть обирати, під який проєкт надавати грант. Як приклад такого цільового виділення коштів Гринчук навела проєкт зі встановлення сонячних панелей у лікарнях, де вже проведений відбір закладів.
Як повідомлялося, Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.
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