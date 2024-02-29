Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На рахунки Фонду підтримки енергетики вже надійшло €396,4 мільйона

 

Із початку роботи Фонду підтримки енергетики України на його рахунки фактично надійшло 396,4 млн євро від донорів.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

"Фактична сума, яка зараз на рахунка - це 396,4 млн євро. Якщо рахувати із тими внесками, які заявлені, - то загальна сума буде 405,1 млн євро", - сказала Гринчук.

За її словами, зараз близько 10 млн євро знаходяться у процесі оформлення й перерахування на рахунки фонду. Всього Фонд підтримки енергетики наразі має 20 донорів, із них 13 - це уряди країн-партнерів, решта - це організації.

"Фізично гроші до України не заходять. Секретаріат Енергетичного співтовариства відкриває рахунки у європейських банках, куди партнери переводять кошти", - зауважила заступниця міністра.

В Україну допомога надходить у вигляді закупленого на запити енергетичних компаній обладнання та матеріалів для проведення ремонтів.

Гринчук наголосила, що кошти Фонду підтримки енергетики спрямовуються саме на закупівлю обладнання та його доставку до отримувача.

"Перевагу ми надаємо дуже критичним об'єктам, які важливі для енергосистеми, підприємствам, які знаходяться на прифронтових територіях", - зазначила вона.

Крім того, донори можуть обирати, під який проєкт надавати грант. Як приклад такого цільового виділення коштів Гринчук навела проєкт зі встановлення сонячних панелей у лікарнях, де вже проведений відбір закладів.

Як повідомлялося, Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0492
  0,1585
 0,41
EUR
 1
 41,2035
  0,0933
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0642  0,06 0,16 38,6038  0,08 0,20
EUR 41,2565  0,07 0,17 41,9950  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9800  0,26 0,68 38,0200  0,23 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес