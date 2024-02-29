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Держгеонадра оскаржують зобов'язання суду щодо спецдозволу на розробку Сахалінського родовища
12:32 29.02.2024 |
Державна служба геології та надр подала апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції про розгляд повторної заявки Укрнафтобуріння щодо видачі спеціального дозволу на видобуток газу на Сахалінському родовищі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрнафтобуріння.
«Держгеонадра подано апеляційну скаргу на ухвалу Київського окружного адміністративного суду від 09.02.2024, якою ухвалено видати ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» виконавчий лист у справі за №2а-7778/09/2670, яким зобов'язано Державну службу геології та надр України повторно розглянути заяву ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» про видачу спеціального дозволу на видобування нафти, газу, конденсату (промислову розробку) на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі», - йдеться у повідомленні.
В Укрнафтобурінні заявляють, що Держгеонадра порушують закон, не виконуючи виконувати рішення Верховного суду ані добровільно, ані за виконавчим листом, видачу якого вони оскаржують.
Як повідомлялося, Київський окружний адміністративний суд зобов'язав Державну службу геології та надр розглянути заявку Укрнафтобуріння про видачу нового спеціального дозволу на видобуток газу на Сахалінському родовищі.
Шостий апеляційний адміністративний суд 28 листопада анулював спецдозвіл на користування надрами № 6349 від 10 липня 2019 року, згідно з яким Укрнафтобуріння проводить свою діяльність. З 1 грудня видобуток на Сахалінському родовищі зупинений. Укрнафтобуріння подало у Верховний суд касаційну скаргу щодо анулювання дозволу на видобуток газу на Сахалінському родовищі.
Після зупинення газовидобутку на Сахалінському родовищі Україна щомісяця втрачає в середньому 47,3 млн кубометрів газу.
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