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USAID передало ОГТСУ мобільний центр обробки даних
12:23 29.02.2024 |
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало "Оператору ГТС України" IT-обладнання та рішення для підтримки та резервування щоденних операційних і диспетчерських процесів, повідомила пресслужба компанії.
За її даними, цей центр обробки даних може бути переміщено в будь-яке місце під час надзвичайної ситуації. Він забезпечує низку критично важливих функцій, включно з інструментами онлайн і офлайн гідравлічного моделювання для різних сценаріїв.
Ці інструменти спрямовані на оптимізацію роботи мережі, управління споживанням газу, виявлення витоків, а також підвищення прозорості даних, надійності, ефективності, безпеки та стійкості до потенційних загроз.
"Надане обладнання дасть змогу ОГТСУ здійснювати моніторинг газопроводів у режимі реального часу та цілодобово. Воно дає змогу швидко реагувати на пошкодження інфраструктури, оптимізуючи транспортування газу. Обладнання допоможе забезпечити доступною, надійною та безпечною енергією не лише українські школи, лікарні та підприємства, а й партнерів України в усій Європі", - сказала посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Широкий спектр IT-обладнання та рішень, наданих USAID, допоможе ОГТСУ вживати профілактичних заходів для запобігання можливим проблемам, для зменшення ризиків і швидкого реагування на зміни попиту та аварійні ситуації в газотранспортній інфраструктурі", - уточнив генеральний директор оператора Дмитро Липпа.
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