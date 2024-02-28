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АНАЛІТИКА

Укренерго у вівторок обмежувало роботу електростанцій на відновлювальних джерелах

 

Для збереження балансу в енергосистемі 27 лютого, окрім аварійної допомоги від Польщі, обмежувалась робота електростанцій на відновлювальних джерелах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

У компанії нагадали, що у вівторок в енергосистемі утворився профіцит у денні години, польський оператор енергосистеми PSE упродовж 5 годин забирав надлишки електроенергії.

"Крім того, з 12:05 до 13:30 обмежувалась робота електростанцій на ВДЕ", - додали в Укренерго.

Зазначається також, що максимальне споживання 27 лютого було на 0,8% меншим за добовий максимум 26 лютого. Станом на 09:30 28 лютого рівень споживання електроенергії на 0,9% нижчий за відповідний показник попереднього дня. Дефіциту упродовж доби не прогнозується.

Експорт електроенергії 28 лютого здійснюється протягом доби у Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову загальним обсягом 3 806 МВт-год. Імпорт запланований переважно у вечірні години зі Словаччини, Молдови, Польщі, Румунії й Угорщини загальним обсягом 1 667 МВт-год.

Як повідомлялося, Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила максимально допустиму спроможність України для експорту електроенергії на 150 МВт - до 550 МВт із 1 березня.
 

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