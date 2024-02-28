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АНАЛІТИКА

Сахалінське родовище: суд зобов'язав Держгеонадра розглянути заяву «Укрнафтобуріння» на видачу спецдозволу

 

Київський окружний адмінсуд зобов'язав Державну службу геології та надр розглянути заяву "Укрнафтобуріння" про видачу спецдозволу на видобування газу на Сахалінському родовищі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Також Держгеонадра зобов'язана розглянути заяву щодо укладення з "Укрнафтобурінням" угоди про умови користування надрами.

"Відповідний виконавчий лист було видано судом 9 лютого 2024 року.

27 лютого 2024 року судовий документ набрав законної сили, тому заява має бути розглянута Держгеонадра невідкладно, у встановленні законодавством строки", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що від зупинки видобутку природного газу на Сахалінському родовищі держава щомісяця втрачає 190 млн грн ренти, 130 млн грн ПДВ і близько 80 млн грн податку на прибуток.

Нагадаємо:

У 2023 році "Укрнафтобуріння" сплатило до держбюджету понад 3 мільярди гривень податків.

Верховний суд відмовив ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" в перегляді рішення, за яким якого компанія втратила ліцензію на користування надрами Сахалінського газового родовища в Харківській області.

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" підтвердило зупинку 1 грудня видобутку природного газу та газового конденсату на Сахалінському родовищі, яке є одним з найбільших родовищ України.

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" з 1 грудня зупинило видобуток на одному з найбільших родовищ України - Сахалінському - на виконання рішення суду щодо анулювання спецдозволу компанії на це родовище.

За рішенням Шостого апеляційного адмінсуду від 28 листопада управитель "Укрнафтобуріння" компанія "Укрнафта" втратила ліцензію на Сахалінське родовище.

В "Укрнафтобурінні" заявили, що через анулювання спецдозволу на користування надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища і зупинки видобутку на ньому держава втрачає майже 50 мільйонів кубометрів газу на місяць.
За матеріалами: Економічна правда
 

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