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АНАЛІТИКА

Кабмін запровадив гарантії походження «зеленої» електроенергії

 

Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про запровадження гарантій походження електроенергії, виробленої з ВДЕ».

Це рішення сприятиме залученню іноземних інвестицій у будівництво нових "зелених" потужностей в Україні, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Незважаючи на колосальні пошкодження та втрату потужностей, яких зазнала "зелена" енергетика з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, за 2022 - 2023 роки в Україні було побудовано понад 650 додаткових МВт потужностей ВДЕ. Запровадження гарантій походження електроенергії, виробленої з ВДЕ, - це ще один крок до розбудови "зеленої" енергетики в Україні", - прокоментував ухвалення постанови голова Міненерго Герман Галущенко.

Постановою передбачено затвердження:

* Порядку видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел;
* Порядку визначення екологічної цінності цієї електроенергії.

Також буде створено реєстр гарантій походження, який адмініструватиме НКРЕКП. Гарантії формуватимуться в електронному вигляді в МВт-год відповідно до наданих адміністратором комерційного обліку обсягів відпуску електричної енергії з ВДЕ.

Гарантії походження на відпущену "зелену" електроенергію тими виробниками з ВДЕ, яким надається державна підтримка (у вигляді "зеленого" тарифу або майбутніх аукціонів), будуть належати держпідприємству "Гарантований покупець".

Очікується, що впровадження гарантій походження електроенергії суттєво збільшить експортний потенціал енергосектору України, адже споживачі електричної енергії матимуть можливість підтвердити її походження з ВДЕ та екологічну цінність (обсяг викидів СО2, яких вдалось уникнути). Також це дозволить промисловим підприємствам довести, що їхні товари були вироблені з чистої енергії та відповідно підвищити конкурентоспроможність українських товарів на європейському ринку.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України" у червні 2023 року.

Закон передбачає низку норм, що мають сприяти розвитку "зеленої енергетики". Зокрема, передбачає встановлення гарантії походження "зеленої" електроенергії. Це дозволить уникнути із 2026 року оподаткування українських товарів при ввезені до країн ЄС додатковим податком на викиди, якщо вони вироблені з використанням електроенергії з відновлювальних джерел (сонце, вітер, біомаса, біогаз, ГЕС).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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