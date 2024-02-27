Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Євросоюз збільшив Україні дозволений ліміт експорту електроенергії

 

Оператори європейської енергосистеми ENTSO-E 26 лютого погодили збільшення пропускної спроможності для імпорту електроенергії з України. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

З 1 березня вона становитиме 550 МВт на годину замість 400 МВт, як зараз.

"Експортну спроможність міждержавних інтерконекторів [збільшили] на 150 МВт. Ця потужність дорівнює роботі одного додаткового блоку теплової електростанції", - вказав Кудрицький.

За його словами, з середини лютого Україна поступово збільшує обсяги експорту електроенергії, а імпорту - зменшує.

"Позитивне рішення ENTSO-E сьогодні також свідчить, що ми продовжуємо удосконалювати нашу енергосистему: виконуємо технічні умови європейських колег для того, щоб підготувати нашу енергетичну інфраструктуру до збільшених обсягів експорту", - вказав Кудрицький.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3361
  0,0166
 0,04
EUR
 1
 41,5985
  0,0357
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2192  0,10 0,27 38,7488  0,10 0,27
EUR 41,4212  0,15 0,35 42,1754  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2400  0,24 0,62 38,2550  0,25 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес