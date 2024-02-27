Євросоюз збільшив Україні дозволений ліміт експорту електроенергії

Оператори європейської енергосистеми ENTSO-E 26 лютого погодили збільшення пропускної спроможності для імпорту електроенергії з України. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

З 1 березня вона становитиме 550 МВт на годину замість 400 МВт, як зараз.

"Експортну спроможність міждержавних інтерконекторів [збільшили] на 150 МВт. Ця потужність дорівнює роботі одного додаткового блоку теплової електростанції", - вказав Кудрицький.

За його словами, з середини лютого Україна поступово збільшує обсяги експорту електроенергії, а імпорту - зменшує.

"Позитивне рішення ENTSO-E сьогодні також свідчить, що ми продовжуємо удосконалювати нашу енергосистему: виконуємо технічні умови європейських колег для того, щоб підготувати нашу енергетичну інфраструктуру до збільшених обсягів експорту", - вказав Кудрицький.