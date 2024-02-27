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Євросоюз збільшив Україні дозволений ліміт експорту електроенергії
10:49 27.02.2024 |
Оператори європейської енергосистеми ENTSO-E 26 лютого погодили збільшення пропускної спроможності для імпорту електроенергії з України. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
З 1 березня вона становитиме 550 МВт на годину замість 400 МВт, як зараз.
"Експортну спроможність міждержавних інтерконекторів [збільшили] на 150 МВт. Ця потужність дорівнює роботі одного додаткового блоку теплової електростанції", - вказав Кудрицький.
За його словами, з середини лютого Україна поступово збільшує обсяги експорту електроенергії, а імпорту - зменшує.
"Позитивне рішення ENTSO-E сьогодні також свідчить, що ми продовжуємо удосконалювати нашу енергосистему: виконуємо технічні умови європейських колег для того, щоб підготувати нашу енергетичну інфраструктуру до збільшених обсягів експорту", - вказав Кудрицький.
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