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Болгарія розвиватиме співпрацю з Україною у військовій та енергетичній сферах - прем'єр

 

Болгарія розвиватиме з Україною військово-технічну та енергетичну співпрацю, а також докладатиме зусиль для відкриття транзитних коридорів для експорту української аграрної продукції.

Про це заявив Премʼєр-міністр Болгарії Ніколай Денков на спільному з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми особливо акцентуємо на військово-технічній співпраці наших країн, а також розвиватимемо співробітництво у галузі енергетики. Ми продовжимо докладати зусиль для забезпечення продовольчої безпеки і відкриття транзитних коридорів для експорту української аграрної продукції», - сказав Денков.

Він запевнив, що Болгарія підтримуватиме Україну на її шляху до ЄС і НАТО і готова поділитися своїм досвідом і експертними думками щодо цього.

Глава болгарського уряду зазначив, що Болгарія підтримує зусилля ЄС, спрямовані на посилення тиску на Росію з метою обмеження її можливостей вести війну.

«Тільки Росія і її керівництво несуть відповідальність за цю жахливу війну та її наслідки. Ми віримо у те, що агресор має понести відповідальність за злочин агресії проти України і за порушення міжнародного гуманітарного права. Ми сподіваємося на плідну співпрацю між міністерствами юстиції наших країн. Саме з цієї причини міністр юстиції Болгарії сьогодні входить до складу нашої делегації», - підкреслив прем'єр Болгарії.

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого Денков розпочав візит до України разом із іншими членами болгарського уряду.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков домовилися про активізацію розбудови логістики та інфраструктури.
Ключові теги: Болгарія
 

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