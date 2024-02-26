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Ціни на газ для бізнесу в Україні впали посеред лютого до рівня минулого літа
15:59 26.02.2024 |
Ціни на природний газ на українському ринку на початку минулого тижня (19 лютого) опустилися нижче 14 000 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).
Востаннє газ на внутрішньому ринку торгувався нижче цієї позначки на початку липня 2023 року, свідчать котирування Natural gas галузевого майданчика ExPro.
За його даними, протягом тижня на українському ринку зберігався тренд на зниження цін і станом на п'ятницю (23 лютого) газ в Україні торгувався за цінами 13 400 - 13 850 грн за тис. куб. м (з ПДВ).
Як повідомлялося, раніше вартість ф'ючерсів на газ у Європі на хабі TTF у Нідерландах опустились нижче 25 євро за МВт-год (близько 260 євро за тисячу кубометрів) - востаннє такий рівень цін також спостерігався влітку. Порівняно з лютим минулого року ціни на газ у Європі впали на понад 50%.
Зниженню цін сприяла тепла зима, рекордні запаси та помітне зниження споживання газу як промисловістю, так і населенням. Ще одним фактором різкого зниження цін на природний газ в Європі стала висока ефективність відновлюваних джерел енергії цієї зими та високі обсяги виробництва атомної енергії.
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