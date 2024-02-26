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Українське прислів'я
Понад 1600 портативних електрогенераторів: Україна отримала перший транш допомоги від ОАЕ
09:58 26.02.2024 |
До України надійшло 7 вантажів гуманітарної допомоги від Об'єднаних Арабських Еміратів загальною вагою близько 100 тонн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Зазначається, що це перший транш допомоги, до якого увійшли 1640 портативних електрогенераторів потужністю від 2,8 кВт до 8 кВт. Загалом передбачається надходження від партнерів з ОАЕ 2 тис. генераторів.
Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував партнерам з Об'єднаних Арабських Еміратів за надані електрогенератори, які стануть додатковим резервом живлення критично важливих енергетичних об'єктів.
Частина отриманого обладнання вже розподілена для 38 підприємств енергетичного сектору. Це компанії, що працюють у системі генерації, розподілу та передачі електроенергії, газовидобутку і газопостачання переважно у регіонах, які найбільше постраждали від дій агресора.
Як повідомлялося, за координації Міністерства енергетики з березня 2022 року Україна отримала від іноземних донорів 1040 вантажів гуманітарної допомоги із 36 країн загальною вагою понад 14 тисяч тонн.
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