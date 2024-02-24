НКРЕКП залишилася без голови: закінчився термін повноважень

У голови Нацкомісії з регулювання енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського 22 лютого 2024 року закінчився термін повноважень. Відсьогодні Ущаповський є чинним членом НКРЕКП, повідомляє пресслужба регулятора.

Ущаповського обрали головою НКРЕКП 22 лютого 2022 року, за два дні до початку повномасштабної агресії Росії.

"Вчора закінчився останній день моїх повноважень як Голови НКРЕКП. І вже незабаром разом із колегами, шляхом таємного голосування, оберемо нового очільника або очільницю Регулятора", - написав Ущаповський у соцмережах.

За його словами, сьогодні перед галуззю стоїть критично гостре питання: врегулювання боргової кризи на енергоринку. Регулятор із Міністерством енергетики вже розробили перелік необхідних нормативних документів та заходів, які найближчим часом мають бути реалізовані.

В Ущаповського 25 років стажу роботи в енергетичній галузі. Починав у середині 1990-х як машиніст-обхідник на Київській ТЕЦ-5. Працював в Укренерго, Енергоатомі, був радником прем'єр-міністра та міністра енергетики. В НКРЕКП прийшов працювати у 2019 році.