Фінансові новини
- |
- 23.02.24
- |
- 23:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Асоціація енергетичних і природних ресурсів провела перше засідання
23:04 23.02.2024 |
Асоціація енергетичних та природних ресурсів України готує Стратегію вступу нафтогазових і нафтосервісних компаній до енергетичних ринків членів ЄС. Таке рішення було прийнято на першій зустрічі профільного об'єднання, повідомляє видання «Нафта і газ України».
Окрім цього, на засіданні учасники обговорили питання розвитку виробництва біогазу й біометану, розвитку виробництва біоетанолу і біодизелю, виробництва «зеленого» водню, «зеленого» аміаку і «зеленого» метанолу, а також розвитку хімічних сполук на базі синтезу з природного і попутного нафтового газу.
Увагу також було приділено сталому розвитку в розрізі збільшення видобутку важковидобувних запасів та інтенсифікації виснажених родовищ в умовах зеленого переходу.
За цими питаннями учасникам зустрічі було запропоновано підтримати звернення асоціації до уряду й Верховної Ради України.
Під час обговорення з представниками енергетичної галузі Ігор Чудик, ректор ІФТУНГ, підтримав запропоновані для звернення питання й попросив додати про проблеми підтримки наукових і освітніх програм галузевих навчальних закладів.
Також учасники зустрічі звернулися до Міністерства енергетики України з проханням підтримати питання щодо бронювання 100% співробітників критично важливих для енергетики України державних і приватних підприємств.
Нагадаємо, на початку листопада ТОВ «Фінансовий клуб» і ТОВ «Українсько-польська правнича спілка «Лексія Консалт» оголосили про створення Асоціації енергетичних та природних ресурсів України (ЕПРУ).
Наразі до лав об'єднання увійшли: група «Галс-Агро», ГК «Західнадрасервіс», АТ «АКУ», НТП «Бурова техніка», «Укрнафтагазсервіс», «Дрилінг Едвайзер», «Хіміко-технологічна компанія», а також Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» й Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна підписала безпекову угоду з першою країною за межами G7
|Рада провалила урядовий законопроєкт про перезавантаження БЕБ
|НАЗК склало на Шурму протокол про конфлікт інтересів
|Байден оголосив понад 500 санкцій проти РФ через війну та смерть Навального
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Купити ігрові ноутбуки чи купити ноутбуки для навчання: поради для обрання найкращого
У РУБРИЦІ
|Асоціація енергетичних і природних ресурсів провела перше засідання
|93% української агропродукції експортується через порти Великої Одеси та Дунаю
|Шмигаль на кордоні з Польщею: На жаль, зустріч із польськими урядовцями сьогодні не відбулася
|Бізнес став більше піклуватися про здоров'я і психологічний стан співробітників і топкадрів - опитування
|Рада підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС
|Автогаз за тиждень здорожчав на 85 копійок
|Вартість польського й литовського ДП зростає через дорогу логістику
Бізнес
|Голова Xbox: усі ігри Activision Blizzard, включно з Call of Duty, з'являться в каталозі Game Pass
|Signal зберігатиме номер телефону в таємниці, а ім’я користувача можна змінити
|У Раду внесли законопроєкт про штрафи для водіїв за шини не за сезоном
|Мільярдер Безос завершив продаж 50 млн акцій Amazon на 8,5 мільярдів доларів
|Північна Корея запускає азартні сайти зі шкідливим програмним забезпеченням
|Google випустила модель ШІ Gemini 1.5 Pro, що перевершує конкурентів
|Європейські автовиробники об'єднуються проти китайської загрози – Bloomberg