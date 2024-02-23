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АНАЛІТИКА

Асоціація енергетичних і природних ресурсів провела перше засідання

 

Асоціація енергетичних та природних ресурсів України готує Стратегію вступу нафтогазових і нафтосервісних компаній до енергетичних ринків членів ЄС. Таке рішення було прийнято на першій зустрічі профільного об'єднання, повідомляє видання «Нафта і газ України».

Окрім цього, на засіданні учасники обговорили питання розвитку виробництва біогазу й біометану, розвитку виробництва біоетанолу і біодизелю, виробництва «зеленого» водню, «зеленого» аміаку і «зеленого» метанолу, а також розвитку хімічних сполук на базі синтезу з природного і попутного нафтового газу.

Увагу також було приділено сталому розвитку в розрізі збільшення видобутку важковидобувних запасів та інтенсифікації виснажених родовищ в умовах зеленого переходу.

За цими питаннями учасникам зустрічі було запропоновано підтримати звернення асоціації до уряду й Верховної Ради України.

Під час обговорення з представниками енергетичної галузі Ігор Чудик, ректор ІФТУНГ, підтримав запропоновані для звернення питання й попросив додати про проблеми підтримки наукових і освітніх програм галузевих навчальних закладів.

Також учасники зустрічі звернулися до Міністерства енергетики України з проханням підтримати питання щодо бронювання 100% співробітників критично важливих для енергетики України державних і приватних підприємств.

Нагадаємо, на початку листопада ТОВ «Фінансовий клуб» і ТОВ «Українсько-польська правнича спілка «Лексія Консалт» оголосили про створення Асоціації енергетичних та природних ресурсів України (ЕПРУ).

Наразі до лав об'єднання увійшли: група «Галс-Агро», ГК «Західнадрасервіс», АТ «АКУ», НТП «Бурова техніка», «Укрнафтагазсервіс», «Дрилінг Едвайзер», «Хіміко-технологічна компанія», а також Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» й Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.
За матеріалами: EnKorr
 

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