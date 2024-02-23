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Україна відновила торгівлю електроенергією із Угорщиною
13:59 23.02.2024 |
У четвер відбувся перший спільний аукціон із розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною і Угорщиною; із п'ятниці відновлюється торгівля електрикою між країнами.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.
«Вчора, 22 лютого, «Укренерго» провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною і Угорщиною на європейській універсальній платформі розподілу JAO (Joint Allocation Office). Це означає, що відсьогодні Україна почала здійснювати комерційний обмін електроенергією за європейськими правилами ще з однією країною ЄС», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що експорт електроенергії 23 лютого здійснюється від ранку в Угорщину, Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову загальним обсягом 2793 МВт-год. Імпорт запланований у ранкові та вечірні години зі Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі, у нічні години - з Молдови загальним обсягом 1018 МВт-год.
Як повідомляв Укрінформ, через профіцит в енергосистемі 22 лютого Польща надавала Україні аварійну допомогу, забравши надлишок електроенергії обсягом 1440 МВт-год.
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