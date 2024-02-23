Україна відновила торгівлю електроенергією із Угорщиною

У четвер відбувся перший спільний аукціон із розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною і Угорщиною; із п'ятниці відновлюється торгівля електрикою між країнами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.

«Вчора, 22 лютого, «Укренерго» провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною і Угорщиною на європейській універсальній платформі розподілу JAO (Joint Allocation Office). Це означає, що відсьогодні Україна почала здійснювати комерційний обмін електроенергією за європейськими правилами ще з однією країною ЄС», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експорт електроенергії 23 лютого здійснюється від ранку в Угорщину, Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову загальним обсягом 2793 МВт-год. Імпорт запланований у ранкові та вечірні години зі Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі, у нічні години - з Молдови загальним обсягом 1018 МВт-год.

Як повідомляв Укрінформ, через профіцит в енергосистемі 22 лютого Польща надавала Україні аварійну допомогу, забравши надлишок електроенергії обсягом 1440 МВт-год.