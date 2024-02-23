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Італійські підприємці хочуть розвивати вітрову та гідроенергію на Буковині
23:12 22.02.2024 |
Голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко та представник Торгово-промислової палати Італії в Україні Антон Рекуш обговорили співпрацю та залучення іноземних інвестицій в Україну.
Про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна рада, передає Укріфнорм.
"Голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко зустрівся з представником Торгово-промислової палати Італія Україна Антоном Рекушем. З головою обласної ради вони обговорили співпрацю в енергетиці, адже італійські підприємці готові вкладатися у розвиток вітрової та гідроенергії", - йдеться у повідомленні.
Крім того, йшлося про покращення логістичних шляхів, виробництво та реалізацію сільськогосподарської продукції, будівництво зернових терміналів.
За результатами зустрічі Антон Рекуш та Олексій Бойко підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Торгово-промисловою палатою Італії і Чернівецькою обласною радою.
Як повідомлялося, група Нафтогаз уклала меморандуми з двома японськими компаніями для модернізації ТЕЦ та розвитку спільного проєкту в галузі вітроенергетики.
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