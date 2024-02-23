Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Італійські підприємці хочуть розвивати вітрову та гідроенергію на Буковині

Італійські підприємці хочуть розвивати вітрову та гідроенергію на Буковині

 

Голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко та представник Торгово-промислової палати Італії в Україні Антон Рекуш обговорили співпрацю та залучення іноземних інвестицій в Україну.

Про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна рада, передає Укріфнорм.

"Голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко зустрівся з представником Торгово-промислової палати Італія Україна Антоном Рекушем. З головою обласної ради вони обговорили співпрацю в енергетиці, адже італійські підприємці готові вкладатися у розвиток вітрової та гідроенергії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, йшлося про покращення логістичних шляхів, виробництво та реалізацію сільськогосподарської продукції, будівництво зернових терміналів.

За результатами зустрічі Антон Рекуш та Олексій Бойко підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Торгово-промисловою палатою Італії і Чернівецькою обласною радою.

Як повідомлялося, група Нафтогаз уклала меморандуми з двома японськими компаніями для модернізації ТЕЦ та розвитку спільного проєкту в галузі вітроенергетики.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,4803
  0,1434
 0,37
EUR
 1
 41,7280
  0,0067
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3748  0,06 0,15 38,9107  0,02 0,05
EUR 41,4704  0,10 0,24 42,2470  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4800  0,11 0,29 38,5100  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

Слуга народу повернулася до ідеї розмежувати повноваження мера Києва і голови КМДА

ГолСлуга народу повернулася до ідеї розмежувати повноваження мера Києва і голови КМДАова спеціальної комісії Ради щодо Києва назвав мету її роботи - зміни до закону про столицю стосовно повноважень міського голови й голови КМДА.

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес