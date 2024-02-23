Фінансові новини
- |
- 23.02.24
- |
- 00:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Японія допоможе Україні з модернізацією газових компресорних станцій
23:07 22.02.2024 |
Японія допоможе Україні у модернізації газових компресорних станцій та впровадженні мобільних турбін.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики після підписання ТОВ "Оператор ГТС України" меморандумів з японськими виробниками енергетичного обладнання.
"Перший документ - тристоронній меморандум між ОГТСУ, Sumitomo Corporation і Kawasaki Heavy Industries - передбачає модернізацію газових компресорних станцій. Другий - двосторонній меморандум про взаєморозуміння з Sumitomo Corporation передбачає співпрацю у впровадженні мобільних газових турбін з використанням найсучасніших технологій для посилення стійкості та гнучкості енергосистеми України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що компанії вже цього року почнуть необхідні дослідження, підготовку техніко-економічного обґрунтування для якнайшвидшої реалізації проєктів.
Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував Японії за системну підтримку.
«Автотрансформатори, газові турбіни, захисні споруди - все це ми отримуємо завдяки непохитній позиції Японії у прагненні підтримати Україну та український народ», - підкреслив міністр.
На переконання гендиректора ОГТСУ Дмитра Липпи, експертиза і технології всесвітньо відомих виробників допоможуть і компанії, і всій газовій галузі бути більш стійкішими до тих викликів, які постають перед Україною в умовах війни.
Як повідомлялось, Японія планує передати ТОВ "Оператор ГТС України" 1,8 тис. габіонів, які використовуються для захисту об'єктів критичної інфраструктури від російських атак.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія уклала з Україною безпекову угоду й оголосила новий пакет допомоги
|Бундестаг проголосував за далекобійну зброю для України без згадки про Taurus
|Комітети Європарламенту підтримали макрофін на 50 млрд євро для України
|Столтенберг: Україна матиме право завдавати ударів із F-16 по російських військових цілях за межами України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Купити ігрові ноутбуки чи купити ноутбуки для навчання: поради для обрання найкращого
У РУБРИЦІ
|Валове поглинання офісів у Києві у 2023 р. зросло вчетверо - CBRE
|Рада запровадила в Україні електронні аграрні розписки
|Італійські підприємці хочуть розвивати вітрову та гідроенергію на Буковині
|Японія допоможе Україні з модернізацією газових компресорних станцій
|Зеленський визначив, чим займатиметься уповноважений із безпекових гарантій
|Рада ухвалила законопроєкт про Комісію цінних паперів і реформу ринку капіталів
Бізнес
|У Раду внесли законопроєкт про штрафи для водіїв за шини не за сезоном
|Мільярдер Безос завершив продаж 50 млн акцій Amazon на 8,5 мільярдів доларів
|Північна Корея запускає азартні сайти зі шкідливим програмним забезпеченням
|Google випустила модель ШІ Gemini 1.5 Pro, що перевершує конкурентів
|Європейські автовиробники об'єднуються проти китайської загрози – Bloomberg
|Toyota презентувала оновлений кросовер Corolla Cross
|США скасують суворі правила щодо викидів транспортних засобів