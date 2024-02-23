Японія допоможе Україні з модернізацією газових компресорних станцій

Японія допоможе Україні у модернізації газових компресорних станцій та впровадженні мобільних турбін.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики після підписання ТОВ "Оператор ГТС України" меморандумів з японськими виробниками енергетичного обладнання.

"Перший документ - тристоронній меморандум між ОГТСУ, Sumitomo Corporation і Kawasaki Heavy Industries - передбачає модернізацію газових компресорних станцій. Другий - двосторонній меморандум про взаєморозуміння з Sumitomo Corporation передбачає співпрацю у впровадженні мобільних газових турбін з використанням найсучасніших технологій для посилення стійкості та гнучкості енергосистеми України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанії вже цього року почнуть необхідні дослідження, підготовку техніко-економічного обґрунтування для якнайшвидшої реалізації проєктів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував Японії за системну підтримку.

«Автотрансформатори, газові турбіни, захисні споруди - все це ми отримуємо завдяки непохитній позиції Японії у прагненні підтримати Україну та український народ», - підкреслив міністр.

На переконання гендиректора ОГТСУ Дмитра Липпи, експертиза і технології всесвітньо відомих виробників допоможуть і компанії, і всій газовій галузі бути більш стійкішими до тих викликів, які постають перед Україною в умовах війни.

Як повідомлялось, Японія планує передати ТОВ "Оператор ГТС України" 1,8 тис. габіонів, які використовуються для захисту об'єктів критичної інфраструктури від російських атак.