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АНАЛІТИКА

Ціни на газ у Європі посеред лютого впали до рівня минулого літа

 

Вартість ф'ючерсів на газ на хабі TTF у Нідерландах опустились нижче 25 євро за МВт-год (близько 260 євро за тисячу кубометрів) - востаннє такий рівень цін спостерігався влітку.

Порівняно з лютим минулого року ціни на газ у Європі впали на понад 50%, повідомляє Euronews.

Зниженню цін сприяла тепла зима, рекордні запаси та помітне зниження споживання газу як промисловістю, так і населенням.

Так, запаси газу у ЄС перебувають на максимумі за останні п'ять років і становлять 65,9%, а у Німеччині сягають 71,56% обсягу сховищ.

Ще одним фактором різкого зниження цін на природний газ в Європі стала висока ефективність відновлюваних джерел енергії цієї зими та високі обсяги виробництва атомної енергії.

Період високих цін на газ на європейській біржі тривав у 2021-2022 роках. Таких стійко високих цін не було за всю історію функціонування газових хабів у Європі з 1996 року. Історичного рекорду на рівні $3 892 за тисячу кубометрів ціни досягли на початку весни 2022 року, після спроби Росії шантажувати ЄС обмеженням постачання газу після вторгнення в Україну. За підсумками минулого року середні котирування становили близько $460 за тисячу кубометрів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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