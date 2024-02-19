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АНАЛІТИКА

Ставки фрахту для СПГ залишаються незмінними попри зростання цін на газ

 

Спотові ставки чартеру для глобального флоту транспортних засобів скрапленого природного газу (СПГ) минулого тижня майже не змінилися, тоді як європейські й азійські ціни знизилися порівняно з тижнем раніше. Про це повідомляє LNG Prime.

Минулого тижня тарифи на чартери зросли вперше з середини листопада 2023 року через відкриття арбітражу США щодо Північної Азії, а також збільшення часу рейсу через переспрямування вантажів, які не можуть пройти через Суецький канал.

«Цього тижня тарифи на вантажні перевезення залишилися майже на рівні: Spark30S Atlantic не змінився і становить 54 500 доларів США на день, тоді як Spark25S Pacific зріс на 500 доларів США (1%), до 58 тис. доларів США на день», - сказав 16 лютого Касім Афган, комерційний аналітик Spark.

З січня СПГ-судна, включно з катарськими суднами, що доставляють СПГ у Європу, віддають перевагу мису Доброї Надії для безпечнішого проходу.

Раніше цього місяця Kpler заявив, що через Суецький канал не спостерігалося жодного транзиту СПГ з 17 січня.

Судна стикаються з додатковим 21-денним часом подорожі в обидва боки через мис Доброї Надії, а не через Суецький канал.

У Європі передній місяць SparkNWE DES LNG знизився порівняно з минулим тижнем.

NWE DES LNG з постачанням у березні оцінювався минулого тижня в $8,172 США/МБТЕ зі знижкою в $0,60 США/МБТЕ.

«Попередній місяць SparkNWE досяг нового 8-місячного мінімуму, причому ціна за SparkNWE DES LNG для доставки в березні оцінюється в $7,339/MMBtu і з дисконтом $0,535/MMBtu до TTF», - сказав Афган.

Він зазначив, що це зниження ціни DES LNG на $0,833/MMBtu і звуження дисконту до TTF на $0,065/MMBtu.

Рівень газу в сховищах Європи залишається високим для цієї пори року через м'яку погоду.

Дані Gas Infrastructure Europe (GIE) показують, що 14 лютого сховища газу в ЄС було заповнено на 65,94%, 7 лютого - на 67,87%.

Згідно з даними Platts, цього тижня JKM, ціна на вантажі СПГ, що доставляються до Північно-Східної Азії, впала порівняно з минулим тижнем.

JKM за березень у четвер становив $9,347/MMBtu.

Державна японська організація металургійної та енергетичної безпеки (JOGMEC) заявила у звіті на початку цього тижня, що JKM знизився внаслідок зниження попиту через місячний Новий рік у Китаї й Кореї.

Раніше METI повідомляло, що запаси СПГ для виробництва електроенергії в Японії станом на 4 лютого становили 2,29 млн тонн, що на 0,13 млн тонн більше, ніж минулого тижня.
За матеріалами: EnKorr
 

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