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Ставки фрахту для СПГ залишаються незмінними попри зростання цін на газ
16:59 19.02.2024 |
Спотові ставки чартеру для глобального флоту транспортних засобів скрапленого природного газу (СПГ) минулого тижня майже не змінилися, тоді як європейські й азійські ціни знизилися порівняно з тижнем раніше. Про це повідомляє LNG Prime.
Минулого тижня тарифи на чартери зросли вперше з середини листопада 2023 року через відкриття арбітражу США щодо Північної Азії, а також збільшення часу рейсу через переспрямування вантажів, які не можуть пройти через Суецький канал.
«Цього тижня тарифи на вантажні перевезення залишилися майже на рівні: Spark30S Atlantic не змінився і становить 54 500 доларів США на день, тоді як Spark25S Pacific зріс на 500 доларів США (1%), до 58 тис. доларів США на день», - сказав 16 лютого Касім Афган, комерційний аналітик Spark.
З січня СПГ-судна, включно з катарськими суднами, що доставляють СПГ у Європу, віддають перевагу мису Доброї Надії для безпечнішого проходу.
Раніше цього місяця Kpler заявив, що через Суецький канал не спостерігалося жодного транзиту СПГ з 17 січня.
Судна стикаються з додатковим 21-денним часом подорожі в обидва боки через мис Доброї Надії, а не через Суецький канал.
У Європі передній місяць SparkNWE DES LNG знизився порівняно з минулим тижнем.
NWE DES LNG з постачанням у березні оцінювався минулого тижня в $8,172 США/МБТЕ зі знижкою в $0,60 США/МБТЕ.
«Попередній місяць SparkNWE досяг нового 8-місячного мінімуму, причому ціна за SparkNWE DES LNG для доставки в березні оцінюється в $7,339/MMBtu і з дисконтом $0,535/MMBtu до TTF», - сказав Афган.
Він зазначив, що це зниження ціни DES LNG на $0,833/MMBtu і звуження дисконту до TTF на $0,065/MMBtu.
Рівень газу в сховищах Європи залишається високим для цієї пори року через м'яку погоду.
Дані Gas Infrastructure Europe (GIE) показують, що 14 лютого сховища газу в ЄС було заповнено на 65,94%, 7 лютого - на 67,87%.
Згідно з даними Platts, цього тижня JKM, ціна на вантажі СПГ, що доставляються до Північно-Східної Азії, впала порівняно з минулим тижнем.
JKM за березень у четвер становив $9,347/MMBtu.
Державна японська організація металургійної та енергетичної безпеки (JOGMEC) заявила у звіті на початку цього тижня, що JKM знизився внаслідок зниження попиту через місячний Новий рік у Китаї й Кореї.
Раніше METI повідомляло, що запаси СПГ для виробництва електроенергії в Японії станом на 4 лютого становили 2,29 млн тонн, що на 0,13 млн тонн більше, ніж минулого тижня.
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