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Енергосистема має в резерві 12 енергоблоків генерації, дефіциту електроенергії немає - Міненерго
12:24 19.02.2024 |
Дефіциту електроенергії немає, у резерві 12 енергоблоків генерації, які будуть задіяні в разі потреби, повідомило Міністерство енергетики.
Згідно з оновленим повідомленням у телеграм-каналі в суботу, в аварійний ремонт виведено два блоки теплоелектростанцій, але повернуто в роботу один блок ТЕС.
Водночас наголошується, що через обстріли території ТЕС у Донецькій області, що сталися двічі за минулу добу, і збої в роботі її обладнання, відключень споживачів не було.
Унаслідок бойових дій пошкоджено розподільний надземний газопровід низького тиску в Харківському районі, через що без газопостачання залишилося понад 100 абонентів.
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії в обсязі 1843 МВт-год, що на 36% нижче за показник у п'ятницю. Також передбачається експорт до 3571 МВт-год, що знову перевищує імпорт, а також майже вдвічі більше за вчорашні обсяги.
Як зазначає Міненерго, за добу енергетики під'єднали до електромережі майже 11 тис. споживачів. Зокрема, вони підключили повітряну лінію поблизу Вовчанська Харківської області, пошкоджену внаслідок обстрілу 15 лютого, через що без світла залишилися 1,6 тис. домоволодінь у 10 населених пунктах.
Але внаслідок бойових дій залишаються без світла, зокрема, 76 населених пунктів у Донецькій області, 64 - у Харківській, 50 - у Запорізькій, 45 - у Херсонській, 16 - у Чернігівській області. Крім того, у Херсоні без електроенергії понад 3,6 тис. абонентів.
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