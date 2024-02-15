Ракетна атака не вплинула на енергосистему - Укренерго

Ракетна атака вранці 15 лютого не призвела до критичних наслідків для енергосистеми України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Ранкова ракетна атака Росії не мала критичних наслідків для енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що добовий максимум споживання 14 лютого був на 0,7% нижчий порівняно з показниками 13 лютого. Станом на 09:40 четверга рівень споживання електроенергії на 0,4% вищий за відповідний показник попереднього дня.

Дефіциту в енергосистемі не прогнозується.

Експорт електроенергії 15 лютого здійснюється в нічні та денні години у Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову загальним обсягом 2 312 МВт-год. Імпорт запланований у ранкові та вечірні години зі Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 571 МВт-год.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки вранці 15 лютого пошкоджена інфраструктура оператора системи розподілу електроенергії у Львові.