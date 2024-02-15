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Ракетна атака не вплинула на енергосистему - Укренерго
13:41 15.02.2024 |
Ракетна атака вранці 15 лютого не призвела до критичних наслідків для енергосистеми України.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.
"Ранкова ракетна атака Росії не мала критичних наслідків для енергосистеми", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що добовий максимум споживання 14 лютого був на 0,7% нижчий порівняно з показниками 13 лютого. Станом на 09:40 четверга рівень споживання електроенергії на 0,4% вищий за відповідний показник попереднього дня.
Дефіциту в енергосистемі не прогнозується.
Експорт електроенергії 15 лютого здійснюється в нічні та денні години у Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову загальним обсягом 2 312 МВт-год. Імпорт запланований у ранкові та вечірні години зі Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 571 МВт-год.
Як повідомлялося, внаслідок російської атаки вранці 15 лютого пошкоджена інфраструктура оператора системи розподілу електроенергії у Львові.
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