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Hyundai E&C зацікавлена в участі в розбудові української атомної генерації – «Енергоатом»
14:42 14.02.2024 |
Південнокорейська компанія Hyundai E&C готова долучитися до українських проєктів з розширення атомної генерації, а також впровадження спільних інноваційно-дослідницьких проєктів, передає Енергореформа.
Про це повідомила НАЕК "Енергоатом".
У його повідомленні в Телеграм зазначається, що про підтримку України та бажання поглибити співпрацю між компаніями повідомив регіональний директор Hyundai E&C Хьон Хван Пак під час зустрічі з главою "Енергоатома" Петром Котіним, на якій обговорювалися пріоритетні напрями розбудови української атомної генерації.
Зокрема, йшлося про зведення нових блоків на майданчику Хмельницької АЕС за технологією АР1000 від Westinghouse, а також впровадження в Україні технології SMR.
"Задля досягнення поставлених цілей ми зацікавлені у співробітництві з новими партнерами. Тож Hyundai E&C міг би брати участь у цих проєктах", - сказав Котін.
Він також висловив сподіання на підтримку партнерів у відновленні безпечної експлуатації Запорізької АЕС після її повернення під контроль України з-під окупації росії.
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