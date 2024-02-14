Hyundai E&C зацікавлена в участі в розбудові української атомної генерації – «Енергоатом»

Південнокорейська компанія Hyundai E&C готова долучитися до українських проєктів з розширення атомної генерації, а також впровадження спільних інноваційно-дослідницьких проєктів, передає Енергореформа.

Про це повідомила НАЕК "Енергоатом".

У його повідомленні в Телеграм зазначається, що про підтримку України та бажання поглибити співпрацю між компаніями повідомив регіональний директор Hyundai E&C Хьон Хван Пак під час зустрічі з главою "Енергоатома" Петром Котіним, на якій обговорювалися пріоритетні напрями розбудови української атомної генерації.

Зокрема, йшлося про зведення нових блоків на майданчику Хмельницької АЕС за технологією АР1000 від Westinghouse, а також впровадження в Україні технології SMR.

"Задля досягнення поставлених цілей ми зацікавлені у співробітництві з новими партнерами. Тож Hyundai E&C міг би брати участь у цих проєктах", - сказав Котін.

Він також висловив сподіання на підтримку партнерів у відновленні безпечної експлуатації Запорізької АЕС після її повернення під контроль України з-під окупації росії.