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Shell оцінила ринок СПГ 2023р у 404 млн тонн, продовжує погіршувати прогноз до 2040р.
13:30 14.02.2024 |
Обіг глобальної торгівлі зрідженим природним газом (ЗПГ) у 2023 році додав 7 млн тонн (менше 2%) і досяг 404 млн тонн після 397 млн тонн у 2022 році, повідомляється в щорічному огляді компанії Shell LNG Outlook 2024.
Близько 86 млн тонн експортували США (стали найбільшим експортером ЗПГ, рік тому посідали третє місце), приблизно по 80 млн тонн - Австралія і Катар, потім ідуть Росія і Малайзія.
Китай, за оцінкою Shell, збільшив попит на 7,9 млн тонн і став знову найбільшим імпортером СПГ. Японія попит скоротила на 6 млн тонн.
Європа імпортувала понад 120 млн тонн СПГ, стверджує Shell. Тим часом, за даними асоціації Gas Infrastructure Europe, у 2023 році використання газу з терміналів СПГ становило 131 млн куб. м або близько 100 млн тонн СПГ.
Аналітики Shell продовжили погіршувати оцінки довгострокового попиту на СПГ у світі. Тепер вони наводять оцінку 625-685 млн тонн у 2040 році. Рік тому "вилка" була 650-700 млн тонн, а два роки тому - понад 700 млн тонн.
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