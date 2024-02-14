Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Shell оцінила ринок СПГ 2023р у 404 млн тонн, продовжує погіршувати прогноз до 2040р.

 

Обіг глобальної торгівлі зрідженим природним газом (ЗПГ) у 2023 році додав 7 млн тонн (менше 2%) і досяг 404 млн тонн після 397 млн тонн у 2022 році, повідомляється в щорічному огляді компанії Shell LNG Outlook 2024.

Близько 86 млн тонн експортували США (стали найбільшим експортером ЗПГ, рік тому посідали третє місце), приблизно по 80 млн тонн - Австралія і Катар, потім ідуть Росія і Малайзія.

Китай, за оцінкою Shell, збільшив попит на 7,9 млн тонн і став знову найбільшим імпортером СПГ. Японія попит скоротила на 6 млн тонн.

Європа імпортувала понад 120 млн тонн СПГ, стверджує Shell. Тим часом, за даними асоціації Gas Infrastructure Europe, у 2023 році використання газу з терміналів СПГ становило 131 млн куб. м або близько 100 млн тонн СПГ.

Аналітики Shell продовжили погіршувати оцінки довгострокового попиту на СПГ у світі. Тепер вони наводять оцінку 625-685 млн тонн у 2040 році. Рік тому "вилка" була 650-700 млн тонн, а два роки тому - понад 700 млн тонн.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1264
  0,2313
 0,61
EUR
 1
 41,1212
  0,3120
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9804  0,17 0,44 38,5121  0,15 0,40
EUR 40,8525  0,06 0,14 41,6275  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0900  0,23 0,61 38,1100  0,21 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес