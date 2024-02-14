Shell оцінила ринок СПГ 2023р у 404 млн тонн, продовжує погіршувати прогноз до 2040р.

Обіг глобальної торгівлі зрідженим природним газом (ЗПГ) у 2023 році додав 7 млн тонн (менше 2%) і досяг 404 млн тонн після 397 млн тонн у 2022 році, повідомляється в щорічному огляді компанії Shell LNG Outlook 2024.

Близько 86 млн тонн експортували США (стали найбільшим експортером ЗПГ, рік тому посідали третє місце), приблизно по 80 млн тонн - Австралія і Катар, потім ідуть Росія і Малайзія.

Китай, за оцінкою Shell, збільшив попит на 7,9 млн тонн і став знову найбільшим імпортером СПГ. Японія попит скоротила на 6 млн тонн.

Європа імпортувала понад 120 млн тонн СПГ, стверджує Shell. Тим часом, за даними асоціації Gas Infrastructure Europe, у 2023 році використання газу з терміналів СПГ становило 131 млн куб. м або близько 100 млн тонн СПГ.

Аналітики Shell продовжили погіршувати оцінки довгострокового попиту на СПГ у світі. Тепер вони наводять оцінку 625-685 млн тонн у 2040 році. Рік тому "вилка" була 650-700 млн тонн, а два роки тому - понад 700 млн тонн.