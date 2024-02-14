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АНАЛІТИКА

Укренерго відновило частину обладнання підстанції на півдні

 

НЕК "Укренерго" відновило роботу частини обладнання на одній із своїх підстанцій у південному регіоні України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.

"На підстанції НЕК «Укренерго» в південному регіоні відновлено роботу частини обладнання. Це підвищило надійність передачі електроенергії магістральними мережами по одній з областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що добовий максимум споживання 13 лютого був на 1,7% вищий порівняно з показниками 12 лютого. Станом на 09:00 середи рівень споживання електроенергії на 0,5% вищий за відповідний показник попереднього дня.

Дефіциту в енергосистемі не прогнозується. Протягом доби на теплових електростанціях включили в мережу після ремонту 1 з енергоблоків, що були пошкоджені при обстрілах.

Експорт електроенергії 14 лютого здійснюється в нічні та денні години у Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову загальним обсягом 776 МВт-год. Імпорт запланований у ранкові та вечірні години зі Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови загальним обсягом 1 923 МВт-год.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині теплоелектростанція, обстріляна росіянами у ніч на 13 лютого, отримала значні пошкодження і була змушена припинити роботу.
 

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