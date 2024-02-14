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Міненерго призначило п'ятого члена наглядової ради «Оператора ринку» після відставки Олефіра
23:38 13.02.2024 |
Міністерство енергетики України призначило Андрія Степаненка членом Наглядової ради - представником від держави АТ "Оператор ринку", передає Енергореформа.
"Андрій Степаненко спеціалізується на корпоративному управлінні та на фінансових ринках. Має досвід державної служби у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, входив до складу правління Національного депозитарію України, обіймав керівні посади у TBIH-SigmaBlazer", - йдеться у повідомленні "Оператора ринку у Телеграм-каналі 13 лютого.
Там також додали, що Степаненко є автором та співавтором науково-публіцистичних та аналітичних робіт з випуску та обігу цінних паперів, розкриття інформації, захисту прав акціонерів.
"Як член наглядової ради займатиметься питанням набуття суспільством статусу товарної біржі, розвитком корпоративного управління", - зазначає "Оператор ринку".
Як повідомляла Енергореформа, 2 січня 2023 року Міністерство енергетики затвердило наглядову раду "Оператора ринку", до якого увійшли два представники держави - експерт з корпоративного управління Олена Ковальчук та енергетик Дмитро Олефір, а також три незалежні члени: представник бізнесу в Єврокомісії польський інвестбанкір Лукаш Дзеконський, менеджер Nord Pool Ліна Масюлієне та український юрист Юлія Житник (заступник голови наглядової ради).
Як зазначав "Оператор ринку", формування наглядової ради компанії є частиною її корпоратизації та необхідною умовою для впровадження market coupling з ЄС.
Головою ради 10 січня 2023 року було обрано Олефіра, який у середині лютого того ж року достроково склав повноваження члена наглядової ради.
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