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АНАЛІТИКА

«Дуже багато дронів влучили». ДТЕК оцінив терміни відновлення Придніпровської ТЕС

 

На відновлення Придніпровської теплоелектростанції у Дніпрі після нічної атаки дронів потрібно буде багато часу - кілька тижнів або й місяців, сказав в ефірі єдиного телемарафону генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.

"Дуже багато дронів влучили, на жаль, у станцію. Пошкоджене критичне великогабаритне обладнання, дуже важливе для роботи станції. Станція зараз не працює, відбувається аналіз пошкоджень, дефектація. Немає знеструмлених споживачів у Дніпрі й Дніпропетровській області, але схема електропостачання ненадійна, тому що відсутнє важливе джерело енергії", - сказав він.

ДТЕК - один з найбільших виробників електроенергії в України. Компанія має вісім теплових електростанцій, дві з яких - Запорізька (Енергодар) та Луганська (Щастя) - розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Росіяни раніше часто обстрілювали Курахівську ТЕС у прифронтовому місті Курахове, минулого тижня вони атакували Криворізьку ТЕС, а у ніч проти 13 лютого вдарили дронами по Придніпровській ТЕС.

"Строки відновлення будуть значні. Це питання не про дні, а про тижні й, можливо, навіть місяців щодо деяких вузлів станції", - сказав Сахарук.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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