«Ґрунтова броня». Японія подарувала Україні 1800 габіонів для захисту енергооб'єктів – фото





Японія передала Україні 1800 габіонів для захисту енергетичного обладнання від атак російських військ. Їх буде встановлено на об'єктах критичної інфраструктури ГТС в різних областях. 320 габіонів уже доставлені в Україну, повідомило Міністерство енергетики.

"Я радий бачити, що перші габіони, які в Японії ми називаємо "Ґрунтова броня", уже прибули до вас. Ці габіони довели свої високі противибухові якості та використовуються японськими Силами самооборони", - сказав посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда під час візиту на один з об'єктів оператора ГТС.

Габіон - це зварена дротяна клітка, заповнена такими матеріалами, як камінь бут, галька мармурова та гранітна, велика крихта з каменю, ерклез (скляні камені), бетон, пісок або ґрунт, дрова, бита цегла, обрізки труб тощо. Використовується в інженерних спорудах у промисловості, ландшафтному дизайні тощо.

Отримані габіони встановлюватимуть одразу після прибуття на об'єкти для посилення захисту від можливих ворожих атак. Захисні споруди розмістять у всіх лінійно-виробничих управліннях компанії, сказав гендиректор оператора ГТС Дмитро Липпа.

Особливо важливими вони будуть у прифронтових регіонах.

Ще майже півтори тисячі переданих Японією габіонів оператор ГТС отримає найближчим часом.

Завершити роботи із захисту об'єктів енергетики Україна зможе до кінця 2024 року за фінансової допомоги з боку міжнародних партнерів, казав голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.

Біг-беги та габіони - це перший рівень захисту енергооб'єктів. Станом на кінець січня 2024 року ними захищено 103 об'єкти у 21 області України.

Другий рівень - це захист від дронів і шахедів. Ним забезпечено 12 підстанцій.

Третій рівень - захист від ракет. Планується, що 22 підстанції у 14 областях захистять до кінця року.



