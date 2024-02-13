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«Ґрунтова броня». Японія подарувала Україні 1800 габіонів для захисту енергооб'єктів – фото
23:10 12.02.2024 |
Японія передала Україні 1800 габіонів для захисту енергетичного обладнання від атак російських військ. Їх буде встановлено на об'єктах критичної інфраструктури ГТС в різних областях. 320 габіонів уже доставлені в Україну, повідомило Міністерство енергетики.
"Я радий бачити, що перші габіони, які в Японії ми називаємо "Ґрунтова броня", уже прибули до вас. Ці габіони довели свої високі противибухові якості та використовуються японськими Силами самооборони", - сказав посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда під час візиту на один з об'єктів оператора ГТС.
Габіон - це зварена дротяна клітка, заповнена такими матеріалами, як камінь бут, галька мармурова та гранітна, велика крихта з каменю, ерклез (скляні камені), бетон, пісок або ґрунт, дрова, бита цегла, обрізки труб тощо. Використовується в інженерних спорудах у промисловості, ландшафтному дизайні тощо.
Отримані габіони встановлюватимуть одразу після прибуття на об'єкти для посилення захисту від можливих ворожих атак. Захисні споруди розмістять у всіх лінійно-виробничих управліннях компанії, сказав гендиректор оператора ГТС Дмитро Липпа.
Особливо важливими вони будуть у прифронтових регіонах.
Ще майже півтори тисячі переданих Японією габіонів оператор ГТС отримає найближчим часом.
Завершити роботи із захисту об'єктів енергетики Україна зможе до кінця 2024 року за фінансової допомоги з боку міжнародних партнерів, казав голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.
Біг-беги та габіони - це перший рівень захисту енергооб'єктів. Станом на кінець січня 2024 року ними захищено 103 об'єкти у 21 області України.
Другий рівень - це захист від дронів і шахедів. Ним забезпечено 12 підстанцій.
Третій рівень - захист від ракет. Планується, що 22 підстанції у 14 областях захистять до кінця року.
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