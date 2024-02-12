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АНАЛІТИКА

У січні на Українській енергетичній біржі реалізували понад 34 мільйони кубометрів газу

 

На майданчику Української енергетичної біржі (УЕБ) у січні 2024 року реалізували 34,23 млн кубометрів природного газу на різних сегментах ринку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЕБ.

"Загалом реалізовано 34,23 млн куб. м природного газу на середньо- та довгостроковому ринку. На короткостроковому ринку реалізовано 220 тис. куб. м природного газу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на середньо- та довгостроковому ринку у січні ціна реалізованих позицій перебувала в діапазоні 11,7-13,8 тис. грн за 1000 кубометрів. На короткостроковому ринку остання ціна січня склала 11 тис. грн без ПДВ (у газотранспортній системі).

Як повідомлялося, на майданчику Української енергетичної біржі (УЕБ) у грудні 2023 року реалізовано понад 104 млн кубометрів природного газу.
 

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