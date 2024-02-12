У резерві в енергосистемі одразу 10 блоків ТЕС, експорт е/е удвічі перевищує імпорт – Міненерго

Міністерство енергетики повідомляє про одразу 10 блоків теплової генерації, які перебувають у резерві та будуть задіяні у разі потреби, та відповідно - відсутність дефіциту електроенергії 11 лютого, передає Енергореформа.

Згідно з його повідомленням в Телеграм-каналі, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії. При цьому експорт, який був відсутній майже весь січень і почався з 3 лютого, вперше у лютому перевищує імпорт.

Цього разу удвічі: 2700 МВт-год порівняно з 1300 МВт-год. 10 лютого, як повідомляла Енергореформа, експорт був 2716 МВт-год, імпорт - 2856 МВт-год.

"Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - наголосило міністерство.

Водночас воно повідомило, що у Харкові відновлено електропостачання споживачам, відключеним після атаки дронів, яка сталася напередодні.

Також енергетики заживили всі вуглевидобувні підприємства у Донецькій області, які знеструмлювались через обстріли минулої доби.

Проте у Харківській області сьогодні вранці внаслідок ворожих обстрілів відключилась повітряна лінія електропередачі. Через це знеструмилась підстанція 110 кВ, а також побутові споживачі.

Як повідомляла Енергореформа, 10 лютого на момент відключення шахти на Донеччині, що сталося внаслідок відключення лінії 110 кВ через бойові дії, під землею залишалося 20 працівників, за кілька годин усіх вивели на поверхню.

Станом на ранок без електропостачання залишався Торецьк та вугледобувні підприємства однієї з державних компаній.

Внаслідок ударів "шахедів" по Харкову 10 лютого у місті виникли пожежі. Для їхнього безпечного гасіння було відключено 450 споживачів електроенергії та 22 споживачі газу.