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АНАЛІТИКА

На трьох енергоблоках АЕС проводять ремонти, їхню потужність знижено

 

Станом на ранок 9 лютого, унаслідок ремонту на трьох блоках атомних електростанцій знижено потужність роботи.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"На атомних електростанціях знижено потужність роботи 3 енергоблоків для проведення ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

Також упродовж доби на теплових електростанціях в аварійний ремонт виведено один енергоблок, ще на одному подовжено термін поточного ремонту.

Зазначається, що в Україні фіксують зростання рівня споживання електроенергії. Зокрема, 8 лютого добовий максимум був на 4% вище, ніж днем раніше. Сьогодні станом на 10:00 рівень споживання електроенергії на 2% вищий, ніж учора.

Причина зростання рівня споживання є значне похолодання.

Водночас, попри зростання споживання, електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується, наголошують в "Укренерго".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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